Французские радары на трассе Алматы -Талдыкорган озадачили казахстанцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи сети обсуждают фотографии французских радаров, которые были установлены на трассе Алматы-Талдыкорган. В департаменте полиции Алматинской области рассказали об этих устройствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии радаров были размешены в Instagram : «Что за камеры?», - задается вопросом автор.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что указанная фотокамера «Mesta Fusion» установлена на 170 км автодороги Алматы-Талдыкорган, в трех километрах от поселка Сарыозек.

«Устройство «Mesta Fusion» способно определять скорость до 300 км/ч, распознавая номера нарушителей на расстоянии до 200 метров, следить за соблюдением минимальной, максимальной и средней скорости, за нарушениями требований разметки, соблюдением дистанции, подсчитывать трафик и так далее, для улучшения дорожной дисциплины и предотвращения дорожно-транспортных происшествии.

На сегодня подобные камеры являются действенным методом в обеспечении дорожной безопасности. Вместе с тем, устройство для фиксации нарушении расположены на наиболее аварийных местах автодороги, что также способствует профилактике ДТП», - пояснили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отмечается, что в ноябре на дорогах планируется установка французских фотокамер «Mesta Fusion» и российских АПК «Автоураган».

Между тем, в зарубежных изданиях эти устройства назвали «суперрадарами». Они установлены во многих европейских городах. «Mesta Fusion» размещаются на столбах высотой около 4 метров, чтобы они могли лучше «наблюдать» за движением. Они охватывают до восьми полос движения в радиусе до 200 м, поэтому одновременно контролируют десятки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что камеры «Автоураган» и «Сергек» появятся на участках с высокой интенсивностью движения: Алматы - Бишкек, Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос, Алматы - Усть-Каменогорск и так далее.