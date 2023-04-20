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Французская компания планирует построить ВЭС в отдаленном районе Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
20 Апреля 2023, 18:30
Французская компания планирует построить ВЭС в отдаленном районе Жамбылской области Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возобновляемые источники энергии активно развивают в Жамбылской области, имеющей для этого идеальные условия. Проект строительства ВЭС мощностью 1 ГВт готовится к реализации в Мойынкумском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 30 ноября 2022 года в Париже в ходе визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию было подписано соглашение о строительстве ветропарка в Казахстане. Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области предполагает введение в эксплуатацию ВЭС в 2026-2027 годах. В строительстве планировалось участие казахстанских компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и французской Total Eren.

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По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Астане глава региона Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями руководства французской компании Total Eren. Во встрече также приняли участие председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев и руководители АО «НК» KAZAKH INVEST», АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Участники встречи обсудили различные стороны проекта строительства в Мойынкумском районе Жамбылской области ВЭС мощностью 1 ГВт.

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Вице-президент Total Eren Антуан Гарре отметил, что компания уделяет особое внимание защите окружающей среды и проводит исследования по снижению негативного воздействия нового объекта на окружающую среду.

«Рассматриваются основной и альтернативный варианты участков для строительства ВЭС», - отметил представитель французской компании.

Глава региона заверил, что местные власти готовы поддержать проект, а также остановился на принимаемых акиматом мерах по выделению земельного участка.

«Этот проект важен и для нас, - сказал Нуржан Нуржигитов. - Ведется работа по внесению изменений в соответствующий закон для выделения земельного участка. Мы получаем поддержку министерств по оперативному решению вопросов и готовы действовать совместно с компанией для успешной реализации проекта».

Представители компании Total Eren примут участие в Международном инвестиционном форуме «ZHEIF-2023», который пройдет 26 - 27 апреля в Таразе.

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Уникальность казахстанского проекта ветропарка заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети. Предварительная стоимость мойынкумского проекта - 1,9 млрд долларов. Ожидается увеличение совокупной генерации объектов ВИЭ в Казахстане почти на 50%

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Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе, обладающем значительными ветроэнергетическими ресурсами. В Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести и более метров в секунду. Этот потенциал жамбылского региона можно использовать в промышленных масштабах.

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В 2021 году в Сарысуском районе запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция стоимостью 150 млн долларов. Мощность этой ВЭС позволяет не только обеспечить электричеством весь район, но и повысить эффективность работы местных горнодобывающих предприятий. Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции общей стоимостью 5,4 млрд тенге.

В настоящее время на территории области насчитывается 18 объектов ВИЭ, ими вырабатывается 437,8 МВт электроэнергии в год. По этому показателю Жамбылская область лидирует среди регионов страны.

Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций.


Инвестпроекты   Энергетика   Жамбылская область   Строительство   Инвестиции  
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