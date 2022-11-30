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    Французская компания намерена построить ветроэлектростанцию на юго-востоке Казахстана

    30 Ноября 2022, 01:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Во время беседы Касым-Жомарт отметил, что в ходе переговоров с Эмманюэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией.
    Патрик Пуянне рассказал, что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 млрд долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.
    Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 гг. на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

    Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

    Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем и посетил Сенат Французской Республики.

    Программу официального визита Президента Казахстана во Францию продолжили встречи с руководителями крупнейших французских компаний. В частности, Глава государства принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС - Électricité de France (EDF) и Президента Air Liquide, председателя cовета директоров Orano S.A. и председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom.
    Президент Казахстана Инвестпроекты Энергетика Франция
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