НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 сентября в столице Казахстана прошла международная конференция «Агротех – Эффективность и Устойчивость», посвященная применению высокотехнологичных методик для развития сельского хозяйства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе конференции участники поделились опытом внедрения цифровых технологий в аграрный сектор, направленный на повышение урожайности, качества продукции и экономической эффективности производства с учетом требований экологической безопасности.

В ходе приветственного слова Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесc отметил, что форум является результатом совместной инициативы французского посольства и казахстанской компании «Aitas KZ» (состоит из 15 компаний в сфере птицеводства, растениеводства и переработки мяса).

«Франция является одним из лидеров в сельскохозяйственной сфере в Европейском Союзе, в том числе по технологическим инновациям. Мы также признаем Казахстан очень важным игроком в аграрном секторе Центральной Азии, который обладает большим потенциалом и колоссальной территорией», - сообщил дипломат.

Посол выразил надежду, что будут установлены долгосрочные отношения и плодотворное сотрудничество между французскими и казахстанскими компаниями в деле достижения устойчивого развития сельского хозяйства, а также дальнейшего увеличения производительности и эффективности данной отрасли, чему явно поспособствует цифровизация.

Д. Канесc подчеркнул, что взаимоотношения между Францией и Казахстаном крепки и сильны, основу которым положило Соглашение 2008 года о стратегическом партнерстве. Посредством цифровых технологий – стороны смогут производить больше и лучше, что сделает сельское хозяйство более эффективным, устойчивым и безвредным для нашей окружающей среды.

Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов отметил, что Казахстан заинтересован в подробном изучении технологий Франции для сельского хозяйства. По его мнению, между двумя странами есть огромный потенциал для сотрудничества.

Казахстанский чиновник сообщил, что приходят «умные» агротехнологии, которые меняют сельское хозяйство в направлении высокотехнологических отраслей.

Применение IT-инноваций в первую очередь направлено на исключение затрат и в целом ориентирована на организацию всего производственного цикла. Анализ показывает, что цифровизация в сельском хозяйстве позволяет обеспечить прирост полученной продукции в среднем на 25 %, за счет исключения человеческого фактора и автоматизации процесса.

Такой подход позволил в Казахстане создать площадку для IT-бизнеса и фермеров. В настоящее время существует около 100 развитых «умных» ферм, где уже применяются цифровые решения для сельхозтоваропроизводителей.

Министерство сельского хозяйства РК полностью придерживается политики полномасштабной цифровизации агропромышленного комплекса, без которого дальнейший рост данной сферы невозможен. Министерство открыто для вовлечения в этот процесс новых игроков, которые имеют международный опыт, как внутри страны, так и со стороны Франции. Б. Бекбауов выразил надежду, что данный форум даст толчок для очередного этапа цифровизации аграрного сектора Казахстана.

В свою очередь, организатор и генеральный директор холдинга «Aitas KZ» Серик Толукпаев отметил, что группа казахстанских компаний активно применяет цифровые технологий в сельском хозяйстве.

«Конечно, интересно пообщаться с французскими партнерами, но и нам есть чем поделиться. Цифровизация, безусловно, важна, и у нас есть сферы бизнеса, где мы используем ее в качестве поддержки. Устойчивые системы настроены на долгосрочные тренды, и есть свои сложности во внедрении цифровизации», – подчеркнул Серик Толукпаев.

В интервью корреспонденту «Казинформ» представители французских компании отметили о своей готовности сотрудничать с казахстанской стороной. Данный форум является первым шагом в презентации их IT-продукций, привлечении потенциальных клиентов из аграрного сектора, разработки конкретных проектов в РК, которые уже активно используются в Европе и других странах.

Пьер Пулен, соучредитель, генеральный директор французской консалтинговой компании «Valeur-Tech» сообщил, что успеху его фирмы способствовали обширные знания в области производственно-сбытовых цепочек в сельском хозяйстве и управление данными. Данный цикл деятельности предусматривает прохождение продукта по стадиям от замысла производителя до поставки конечному потребителю.

Компания «Valeur-Tech» с 2017 года занимается созданием цифровой стоимости в сельском хозяйстве. Предлагает услуги по обучению, консалтингу и интеграции услуг во Франции и на Евразийском пространстве. Это партнерство помогает создать консалтинговые решения или цифровые услуги по запросу кооперативов, магазинов, консультационных организаций и фермеров.

Илан Мезьер, руководитель отдела продаж «Connecting Food» и создатель первой блокчейн – платформы во Франции.

Данную цифровую технологию можно использовать в широком направлении, в том числе для отслеживания товаров и продуктов питания.

Данный механизм позволит улучшить качество продукции и минимизировать риски, что является лучшим решением для клиентов, экспорта и репутации производителя.

«Connecting Food» намерен внести легкость, в то, что является крайне сложным. В частности, потребитель через QR-код на продукте в один клик получает всю необходимую информацию о месте производства продукта и его качестве, что избавит от поиска информации самостоятельно.

Технология «Connecting Food» такое решение, которое позволяет производителю объединить всех управленцев, занимающимися качеством продукции.

Гийом Виаль, руководитель проектов по углероду французской платформы «My Easy Farm» рассказал, что в компанию стекается информация с различных цифровых источников, которые анализируются в больших объемах и затем обработанные денные направляются сельхозтоваропроизводителям.

По имеющимся оценкам «My Easy Farm», от суммарного количества выбросов углерода 20 % приходится на сельское хозяйство, на которое необходимо обращать самое пристальное внимание.

В настоящее время в рамках французского законодательства фирма «My Easy Farm» разработала методологию, которая позволяет оценивать риски экологической безопасности. В случае, если проект в аграрном секторе будет иметь большие выбросы углерода, то компании не будет предоставляться финансовые преференции.

Соучредитель французской метео-компании «Weather-Force» и консультант Всемирного банка Паскаль Вензак сообщил, что 70 % экономики является метео-зависимыми, а 65 % стран не имеют надежной базы данных по прогнозу погоды.

Технология «Weather-Force» специализируется на климатических данных и способна предоставить надежные сведения бизнесу по прогнозным оценкам погоды, в том числе конкретно под определенный вид производимой агропродукции.

Мероприятие было организовано при поддержке холдинга «Aitas KZ», Посольства Франции в Казахстане и французской технологичной платформы «Valeur Tech» на площадке международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».