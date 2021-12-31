+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Франция: больницам не хватает врачей и медсестер

31 Декабря 2021 11:08
Поделиться:
Франция: больницам не хватает врачей и медсестер

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Больницы Франции переживают трудные времена. Омикрон-штамм коронавируса, который признан заразнее дельты, подхватывают даже вакцинированные медики и, соответственно, отправляются на больничный. Непривитых же врачей отстраняют от работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Новости по теме
Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году
Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться 112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае

В итоге в столичном регионе из-за нехватки сотрудников, число койко-мест в реанимационных отделениях сократилось на 20%. В то же время стационары сталкиваются с огромным наплывом больных ковидом. Руководители больниц обеспокоены растущей нагрузкой на персонал.

Йоан Мурье, заместитель директора больницы Delafontaine: «Пока нашим медицинским бригадам все еще удается держаться, потому что есть смысл приходить на работу в больницу, несмотря на отчаяние и усталость. Особенность этой 5-й волны, и это действительно так, состоит в том, что на сегодняшний день врачи вкладывают свои последние силы в лечение по большей части, пациентов, которых у нас не было бы, если бы они были вакцинированы».

Из некоторых больниц, по причине нехватки ресурсов, ковидных пациентов переводят в другие лечебные учреждения; лучше оборудованные и с меньшим числом инфицированных коронавирусом. Для транспортировки используют санитарную авиацию. Как и в этом случае, когда двух тяжелых больных пришлось переправить из Антиба в Лилль (через всю страну, с юга на север).

«Все это очень сложно. Мы чувствуем, что возвращаемся к ситуации, с которой столкнулись два года назад. Нам пришлось отменить хирургические операции. Есть пациенты, которые не получают должного ухода. И, кроме того, нам пришлось вернуться из отпусков, чтобы противостоять этой новой волне коронавируса», - говорит медсестра.

Отмененные выходные, сверхурочные часы, перенесенные плановые операции. Все это стало нормой во многих больницах. И медработники, и представляющие их профсоюзы, очень надеются что в оставшиеся до президентских выборов четыре месяца, власти отреагируют на сложившуюся ситуацию, и примут адекватные решения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Франция   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году
Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
3 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
6 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Читайте также
Коронавирус в мире: почти миллион больных в сутки, ВОЗ опасается краха систем здравоохранения
Семь млн тестов на коранавирус за неделю сделали во Франции
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив