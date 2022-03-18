Фракция партии «AMANAT» обсудила приоритеты Президентского Послания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг в Парламенте под председательством Спикера Мажилиса, руководителя фракции партии «AMANAT» Ерлана Кошанова состоялось собрание по реализации задач, поставленных Президентом страны, Председателем партии Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года.

Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции отметил, что Послание Главы государства является комплексной, всесторонне проработанной программой реформ, реализация которых по сути является новым этапом политического развития Независимого Казахстана.

«Президент задал высокий темп формированию политической культуры в стране, который обеспечит переход к «Новому Казахстану». Мы должны на простом языке рассказать людям, что это значит. «Новый Казахстан» - это эффективное государство с сильным гражданским обществом, активно участвующим в политической жизни страны, и равными возможностями для всех казахстанцев, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

По мнению руководителя фракции партии «AMANAT», основным лейтмотивом всех предстоящих изменений должны стать взаимопонимание и доверие между государством и обществом. Депутатам надо активно включиться в продвижение Послания среди широких слоев населения и практическую реализацию задач, поставленных в данном стратегическом документе. Особое внимание следует уделить качественному и оперативному законодательному обеспечению всех приоритетов Послания.

Принявший участие в заседании Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов подчеркнул, что партия, являясь институциональной опорой Главы государства, должна быть в первых рядах реализации Президентской программы политических реформ. Поэтому важно мобилизовать все партийные ресурсы для широкомасштабного продвижения и реализации Послания. В эту работу должны быть вовлечены все депутаты Мажилиса и маслихатов, члены Бюро и Политсоветов, общественных советов, активисты и сторонники партии, лидеры общественного мнения, молодежь.

Практическая реализация основных задач, поставленных в Послании Президента, стала главным вопросом собрания фракции. Со своим видением по этому вопросу выступили депутаты Ерлан Саиров, Снежанна Имашева, Жулдыз Сулейменова, Альберт Рау.

В частности, депутат Ерлан Саиров подчеркнул, что Глава государства в своем Послании инициировал проведение фундаментальной политической реформы, и это налагает большую ответственность на членов фракции партии «AMANAT». Мажилис должен стать площадкой для открытых дискуссий и выработки новых решений по политическому развитию страны.

Далее депутат Снежанна Имашева рассказала о новых подходах к законотворческой деятельности в реализацию нового пакета реформ, объявленных Президентом. Мажилису предстоит напряженная работа по внесению изменений в 30 статей Конституции, 7 Конституционных законов и более 15 других законов. По мнению депутата, для скорейшего претворения реформ в жизнь, необходимо консолидировать усилия парламентариев, чтобы качественно и в срок принять необходимые изменения.

Послание Президента народу Казахстана дало созидательный импульс и новый вектор развития, считает депутат Альберт Рау. Парламентариям совместно с представителями бизнес-сообщества до конца года предстоит принять пакет антикризисных мер, рассмотреть законопроекты, касающиеся вопросов регионального развития, в том числе разделения компетенций местного самоуправления и государственного управления

В свою очередь депутат Жулдыз Сулейменова предложила открыть в создаваемой Улытауской области центр молодежных инноваций, который должен будет обеспечить молодых людей категории NEET новыми знаниями и социальными навыками. Также она подчеркнула, что для эффективной реализации реформ, предложенных Главой государства, Мажилис должен активнее привлекать к законотворческой работе общественников и экспертов.

По итогам обсуждения будет принято постановление собрания фракции о реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана.