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Фотовыставка в честь 30-летия Независимости РК открылась в Алматы

20 Декабря 2021 18:45
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Фотовыставка в честь 30-летия Независимости РК открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в Национальной библиотеке Республики Казахстан открылась фотовыставка «Избранное из истории Независимости-30», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На выставке предоставлены работы лучших отечественных фотожурналистов, в том числе фотокорреспондента «Казинформа» Александра Павского, которые не оставили без внимания исторические события, национальные традиции, жизнь в регионах страны с момента обретения независимости.

«Цель мероприятия - передать будущим поколениям моменты и события государственного, социального, политического и духовного значения, которые были в объективе фотографов на протяжении тридцати лет жизни суверенного государства», - сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки.

На выставке предоставлено около 100 работ. Авторы - выдающиеся деятели казахстанской фотографии Иосиф Будневич, Рахымбай Ханалы, Мұрат Мәмбетов, Нұрғожа Жұбанов, Жүнісбек Пайызов, Сиез Бәсібеков, Дендербай Егізов, Сайлау Пернебаев, Қалиғұмар Қабдешұлы, Қайрат Мұстафин Анатолий Устиненко, Александр Павский, Есімхан Орынбаев, Болат Омаралиев, Нұрманбет Қизатұлы, Жақсылық Тұрлыбеков, Шүкір Шахай, Юрий Беккер, Айтжан Мұрзанов, Фархад Қабдықайыров, представители нынешнего молодого поколения Ерлан Омаров, Жеңіс Ысқабай, Мақсат Шағырбай и другие.

Мероприятие организовано Общественным объединением «ФОТОӨНЕР» при поддержке Казахстанского Авторского Общества (КазАК) и Национальной библиотеки РК.




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#Алматы   #Культура   #30 лет Независимости  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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