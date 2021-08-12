Фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан - 30 лет Независимости» прошла в Ереване
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване состоялась фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан». На фотовыставке были представлены уникальные фотографии, которые через призму знаменательных событий демонстрируют историю независимого Казахстана. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В Ереване состоялась посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан». На мероприятие были приглашены представители армянских государственных, общественных и гуманитарных организаций и местных СМИ.
В ходе фотовыставки приглашенные были ознакомлены с достижениями в социально-экономической сфере, экономической модернизацией страны, политическими и демократическими реформами, казахстанскими международными инициативами, которыми сопровождался путь независимого Казахстана. Информацию дополняли уникальные фотоснимки, которые через призму знаменательных событий демонстрируют основные вехи становления и развития Казахстана за годы независимости.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник антимонопольной службы Республики Казахстан» Председателя Комиссии по защите конкуренции Республики Армения Г. Геворгяна за вклад в развитие антимонопольной службы Казахстана.
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