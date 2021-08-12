+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан - 30 лет Независимости» прошла в Ереване

12 Августа 2021 14:40
Поделиться:
Фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан - 30 лет Независимости» прошла в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване состоялась фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан». На фотовыставке были представлены уникальные фотографии, которые через призму знаменательных событий демонстрируют историю независимого Казахстана. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК Пещеру Аулие-Ата очистили от хулиганских граффити в Карагандинской области На что жалуются потребители в Казахстане

В Ереване состоялась посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан». На мероприятие были приглашены представители армянских государственных, общественных и гуманитарных организаций и местных СМИ.

В ходе фотовыставки приглашенные были ознакомлены с достижениями в социально-экономической сфере, экономической модернизацией страны, политическими и демократическими реформами, казахстанскими международными инициативами, которыми сопровождался путь независимого Казахстана. Информацию дополняли уникальные фотоснимки, которые через призму знаменательных событий демонстрируют основные вехи становления и развития Казахстана за годы независимости.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник антимонопольной службы Республики Казахстан» Председателя Комиссии по защите конкуренции Республики Армения Г. Геворгяна за вклад в развитие антимонопольной службы Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Армения   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Азамат Альмаганбетов

Новости по теме
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК
Пещеру Аулие-Ата очистили от хулиганских граффити в Карагандинской области
На что жалуются потребители в Казахстане
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
3 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
4 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
5 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
6 Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Читайте также
На что жалуются потребители в Казахстане
Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив