Фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона открылась в Армении

ДИЛИЖАН. КАЗИНФОРМ – В Армении Посольство Казахстана при содействии мэрии Дилижана организовало фотовыставку, посвящённую 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Посетителям были представлены уникальные исторические фотографии, рассказывающие о ядерных испытаниях на полигоне и их последствиях, движении «Невада – Семипалатинск», вкладе Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение.

На открытии фотовыставки выступили с приветственной речью посол Казахстана Болат Иманбаев и мэр города Дилижан Давид Саргсян.

После ознакомления с фотовыставкой посетителям были продемонстрированы тематические видеоматериалы и концертная программа, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан, с участием казахстанских и армянских исполнителей.

В мероприятиях приняли участие представители армянских государственных и общественных организаций, СМИ, жители г. Дилижан, а также конкурсанты международных армейских игр «Воин мира».

Мероприятие вызвало значительный интерес у представителей армянских общественных организаций, которые высоко оценили историческое решение Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, последовательную внутреннюю и внешнюю политику Казахстана, проводимую под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, а также искусство казахстанских исполнителей.