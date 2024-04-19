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    21:13, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Фотовыставку о Казахстане открыли в болгарском Пловдиве

    Фотовыставку о Казахстане открыли в болгарском Пловдиве
    Фото: МИД РК

    По инициативе Посольства Казахстана и Почётного консульства Казахстана в Пловдиве на Центральной площади города состоялось официальное открытие тематической фотовыставки «Неизведанный Казахстан», посвященной природе и туристическому потенциалу нашей страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие руководство города и области, представители местной интеллигенции, казахской диаспоры, болгарской общественности и СМИ.

    Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев подчеркнул, что Казахстан – страна с чрезвычайно богатой историей и культурой, расположенная в самом сердце Евразии, на перекрёстке древнейших цивилизаций мира, на пересечении транспортных артерий, экономических и социальных, культурных и идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией. Казахстанский дипломат отметил, что всё это послужило мощным фундаментом в формировании современного Казахстана как сильного, независимого и динамично развивающегося государства.

    Заместитель мэра Пловдива Пламен Панов подчеркнул достижения в развитии Казахстана, отметил высокий уровень двусторонних отношений. Кроме того, заместитель градоначальника высоко отозвался о завораживающей природе Казахстана.

    В свою очередь, Почётный консул Казахстана Пламен Панчев подчеркнул, что вектор культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и Болгарии будет и дальше развиваться на благо наших народов.

    Фотовыставку о Казахстане открыли в болгарском Пловдиве
    Фото: МИД РК

    Гости мероприятия смогли насладиться фотографиями уникальной природы, пейзажами живописных ландшафтов, растительного и животного мира Казахстана.

    Фотовыставка будет открыта для жителей и гостей города до 30 апреля 2024 года.

    Пловдив – второй по величине город Болгарии, которому более 8000 лет, он ведет свою летопись с доисторических времен до наших дней, является наиболее динамично развивающимся центром Южной Болгарии.

    Почетное консульство Казахстан в Пловдиве открыто 15 декабря 2023 года.

    Теги:
    Культура Болгария Сотрудничество Посольство РК Выставка История Казахстана Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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