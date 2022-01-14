Фоторепортаж: сожженные автомобили и здание акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время массовых беспорядков пострадали здания, стратегические объекты, автомобили спецслужб и граждан, люди. Не обошлось также и без человеческих жертв. Ситуация в городе на сегодня стабилизируется, все еще продолжается антитеррористическая операция, сохраняется режим чрезвычайного положения, постепенно восстанавливаются все сферы жизнедеятельности города. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в сгоревшем здании городского акимата, на штрафстоянке, куда собирают сгоревшие и обстрелянные транспортные средства, в пожарном депо.

Первое место, где побывали журналисты нашего издания, это штрафная стоянка в микрорайоне Кокжиек. Сюда сотрудниками службы спасения города эвакуированы автомобили, которые пострадали в ходе массовых беспорядков. Всего их по городу на сегодня 140. Можно увидеть разбитые, обстрелянные, угнанные, сожженные машины горожан и военных. Среди них имеются элитные авто - «Гелендвагены», «Лексусы» и «Тойота» и так далее.

По данным директора службы спасения города Алматы Бейсегали Жунусова, сожжено 47 машин, обстреляно 48, остальные подверглись разбойным нападениям, в том числе и машины органов правопорядка. Часть из их находится на другой стоянке. По его словам, все автомобили были вывезены с улиц Толе би, Саина, Желтоксан, Розыбакиева, проспектов Назарбаева, Райымбека, Абая, с площади Республики и другие. Большинство сгоревших авто не подлежит восстановлению.

Далее мы направились в пожарное депо Жетысуского района, где также имеются сгоревшие автомобили ДЧС.

В департаменте сообщили, что в ходе массовых беспорядков пострадали 8 сотрудников службы пожаротушения, один из них получил огнестрельное ранение в руку при попытке возвращения пожарной машины. Всего повреждено 18 единиц техники, захвачено шесть единиц техники, из которых пять сожжены и одна единица возвращена собственными силами, 12 единиц получили различные механические повреждения и одна единица – огнестрельное повреждение.

«Сейчас технической службой нашего гарнизона принимает все меры по скорейшему возвращению техники в строй и постановки ее в боевой расчет», - сказал подполковник гражданской защиты ДЧС города Алматы Денис Ярцев.

Он уточнил, что техника была повреждена не одномоментно.

«Во время вызовов митингующие блокировали передвижение техники, закидывали камнями, бутылками с зажигательной смесью, нападали палками, протыкали колеса. В тех местах, где им удалось заблокировать технику, завладеть ее с помощью угроз, расправы, применяя физическую силу, в дальнейшем она была уничтожена», - пояснил спикер.

Денис Ярцев дополнил, что алматинский гарнизон на сегодня обеспечен пожарной техникой в достаточном объеме. Система гражданской защиты функционирует в штатном режиме.

Следующим объектом, куда отправились наши журналисты, был городской акимат, который был сожжен во время беспорядков. Была начата работа по расчистке здания силами 20 строительных компаний. В работе задействовано порядка 660 человек. Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации.

Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что здание акимата наиболее подвержено разрушению и поэтому здесь будет стопроцентное восстановление. Он заявил, что расчистка здания займет 2-3 дня, а затем начнется техобследование. На это уйдет около 10 дней. После этого специалисты займутся разработкой проектно-сметной документации по восстановлению здания.

Также спикер считает , что скорее всего здание не будет снесено, а на восстановительные работы уйдет не меньше 5-6 месяцев. Бюджет пока не определен.

Стоит также отметить, что во время беспорядков в Алматы были сожжены 13 экологических постов, четыре поста разграблены и разбиты, только два остались целыми. Также было названо количество автозаправочных станций, которые пострадали и сожжены в результате массовых беспорядков.

13 января сообщалось , что в Алматы функционируют 140 крупных и средних супермаркетов, 168 АЗС, 14 торгово-развлекательных центров, около двух тысяч объектов общественного питания, 91 предприятий, 52 торговых рынка, 887 аптек.

Международный аэропорт Алматы возобновил свою деятельность также с 13 января. Внутренние и международные рейсы временно будут осуществляться с 8:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

Ранее был опубликован фоторепортаж о том, как выглядел город после массовых беспорядков по состоянию на 9 января.

Глава государства побывал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки и поручил Правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения.

«Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как Президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед Правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», – отметил Касым-Жомарт Токаев.