Фоторепортаж из Дубая: всемирная выставка ЭКСПО, что должен знать посетитель

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Осталось чуть больше месяца до закрытия всемирной выставки ЭКСПО-2020, активно проходящей сегодня в Дубае.

Выставка открыла свои двери 1 октября прошлого года и на протяжении шести месяцев доступна для посетителей и туристов. Несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры, граждане со всего мира стараются посетить один из крупнейших городов ОАЭ, чтобы посмотреть и поинтересоваться, как организована выставка ЭКСПО. Число посетителей всемирной выставки достигло 13 миллионов человек по итогам прошлой недели. Корреспонденты МИА «Казинформ» специально побывали на ЭКСПО в Дубае, узнав, как проходит выставка и чем она притягивает гостей.

Всемирная выставка, которая открылась в октябре 2021 года, собрала 192 страны-участницы. Напомним, что у каждой страны-участницы работает свой павильон. Тема выставки Экспо 2020 в Дубае «Объединение умов, создание будущего».

Тема выставки состоит из трех подтем: «Возможности» - развитие человеческого потенциала, личностный рост, развитие инноваций и обеспечение занятости; «Мобильность» - физическая мобильность, распространение информационных технологий, доступ к распределению товаров и ресурсов); «Устойчивость» - влияние экосистемы на комфортный образ жизни, рациональное потребление природных ресурсов.

Каждый павильон стран-участниц показывает свою историю, прошлое, рассказывает о настоящем и поясняет будущее посредством новых технологий в перспективе.

Как проходит выставка в Дубае во время пандемии

Как проинформировали корреспондента в пресс-офисе ЭКСПО, сотрудники и организаторы выставки работают ответственно и во время продолжающейся пандемии COVID-19.

«Здоровье, безопасность и благополучие всех, кто работает и посещает ЭКСПО 2020, являются нашим главным приоритетом, и мы строго соблюдаем комплекс мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, Управления здравоохранения Дубая, а также согласно последней информации и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения», - говорят организаторы.

Персонал выставки и все, кто работает на площадке, включая исполнителей, должны быть полностью вакцинированы, медицинские маски должны носить постоянно.

«Мы призываем сохранять социальное дистанцирование, предусмотрели станции дезинфекции рук во всех (рабочих) помещениях, а также частую уборку и дезинфекцию территории. Мы также расширили возможности ПЦР-тестирования на месте, чтобы обеспечить возможность частого тестирования для международных участников, волонтеров, подрядчиков, поставщиков услуг и наших исполнителей», - поясняют в службе выставки.

Действительно, прежде чем зайти на территорию ЭКСПО, сотрудники запрашивают у граждан ПЦР-тестирование, что и требуется в первую очередь. Несмотря на жаркую днем погоду, маску должны носить все посетители, не говоря о сотрудниках выставки.

Существуют ли какие-либо особые правила для туристов ЭКСПО-2020 в Дубае?

«Безусловно, и мы можем особо подчеркнуть, что предоставляем возможность максимально безопасно передвигаться для всех наших посетителей», - объясняет менеджер по международным медиа- коммуникациям Expo.

Существует ряд мер предосторожности для посетителей, в том числе:

- Всем посетителям в возрасте 18 лет и старше будет предложено предъявить подтверждение вакцинации из своей страны при входе;

- Непривитые посетители должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, выданного в течение 72 часов;

- Посетители должны постоянно носить маски;

- Соблюдение социального дистанцирования;

- Все помещения и места общего пользования регулярно очищаются и дезинфицируются;

- Точки для дезинфекции рук расположены через равные промежутки времени по всему участку;

- Имеются соответствующие помещения и специализированный персонал для решения любых медицинских вопросов на месте.

Следует отметить, что ОАЭ являются одной из наиболее вакцинированных стран в мире, где более 95% населения полностью вакцинированы. По последним данным, граждане страны получили в общей сложности более 23 миллиона доз вакцины.

Сколько людей посетили выставку ЭКСПО-2020 с момента ее открытия

Согласно информации пресс-службы EXPO, количество еженедельных посещений Expo 2020 Dubai впервые превысило миллионную отметку с момента открытия. Общее число гостей ЭКСПО увеличилось до 13 457 400 посетителей. Тем временем людям доступно и виртуальное посещение, число которых достигло более 121 миллиона просмотра.

«Люди начинают понимать, что ворота ЭКСПО-2020 в Дубае будут закрыты уже 31 марта. Время ограничено, чтобы насладиться богатым и значимым опытом первой Всемирной выставки, когда-либо проводившейся на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Мы ожидаем, что гораздо больше посетителей со всего мира устремятся посетить выставку, чтобы насладиться павильонами, захватывающими визуальными эффектами и концертами мирового класса, не говоря уже о предстоящих празднованиях Национального дня, включая США, Аргентину, Индию, Ботсвану, Южную Африку и Ирландию, а также Неделю воды и Международный женский день», - поделились организаторы.

Время посещения

В целом, граждане отмечают, что посмотреть всю выставку за один день невозможно, а понадобится несколько дней.

Однодневные билеты на выставку стоят от 45 дирхамов AED (приблизительно 5400 тенге), доступны также трехдневные билеты в 195 AED (свыше 23 тысяч тенге).

На территории ЭКСПО площадью 438 гектаров гражданам предоставлены все возможности. Здесь расположены пункты питания, работают свыше 200 ресторанов, доступны точки, где можно приобрести различные сувениры, подарки. Также на открытой площадке организована специализированная сцена, на которой проходят национальные дни стран-участниц и различные мероприятия. Гости также могут отведать в павильонах стран-участниц различные блюда со всех уголков мира.

Самой популярной точкой на территории ЭКСПО является водопад Water Feature, ставший уже своеобразной уникальной достопримечательностью среди гостей.

Какой самый большой павильон?

Как мы увидели сами и согласно информации пресс-службы, павильон Объединенных Арабских Эмиратов является самым большим павильоном на площадке Expo 2020 Dubai. Площадь объекта составляет 15 064 квадратных метров, павильон состоит из трех этажей. Высота здания составляет 27,8 метра. Павильон в форме летящего сокола повествует об ОАЭ как о глобальном центре, а также о стремлении лидеров страны к созданию мирного и прогрессивного общества.

О Павильоне Казахстана на ЭКСПО 2020

Национальный павильон Республики Казахстан расположен в тематическом кластере «Возможности», в непосредственной близости от национального павильона Объединенных Арабских Эмиратов, США, Японии, Швейцарии, КНР, Италии и Республики Беларусь.

Павильон РК состоит из 3 этажей, имеет 4 выставочные зоны на 2 этажах. Площадь павильона – 3 400 кв.м.

Образ павильона вдохновлен традиционной восточной архитектурой и представляет собой синтез современных цифровых решений и традиций, а также символизирует открытость Казахстана. Павильон сделан из облегченной конструкции, стрельчатая арка напоминает о святых местах Туркестана, фасад символизирует традиционный головной убор айыр-калпак, а выемка на фасаде напоминает казан – олицетворение благополучия и процветания.

Мировые лидеры, посетившие выставку ЭКСПО-2020 в Дубае

Среди почетных и уважаемых гостей ЭКСПО-2020 стали Абдулла Шахид, Президент Мальдивских Островов; Имран Хан, премьер-министр Пакистана; Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана; вице-президент Республики Зимбабве д-р К.Г.Д.Н. Чивенга; Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо, Президент Демократической Республики Конго; Лазарус Чаквера, Президент Малави; Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции; Эммануэль Макрон, Президент Франции; Готабая Раджапакса, Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка; Йеми Осибанджо, вице-президент Федеративной Республики Нигерия.

Буквально недавно в середине февраля в рамках Национального дня Великобритании на территорию всемирной выставки специально прибыл и герцог Кембриджский принц Уильям.

О церемонии закрытия

Напомним, что церемония закрытия ЭКСПО-2020 состоится 31 марта. Подробности о церемонии закрытия Всемирной выставки в Дубае, как отметили в пресс-службе, будут объявлены ближе к дате окончания ЭКСПО.

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 Дубай является первой всемирной выставкой в регионе Ближнего Востока.

В целом, общее количество гостей, планирующих посетить ЭКСПО, может составить свыше 20 млн посетителей.

Репортаж был подготовлен при поддержке и приглашении Emirates News Agency, WAM (Информационное агентство Эмиратов).