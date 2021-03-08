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Фотографиями с утренней прогулки Президента РК поделился в Сети Берик Уали

8 Марта 2021, 12:08
Фотографиями с утренней прогулки Президента РК поделился в Сети Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook фото с утренней прогулки Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Замечательный день. Утренняя прогулка.

В этот прекрасный весенний день Глава государства поздравил всех женщин с праздником 8 марта», подписал фотографии Берик Уали.

«Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир».

Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний», - говорится в поздравлении Президента.

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Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем.
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