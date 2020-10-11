Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом, победил в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.

Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.

Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: «Наш меняющийся мир». Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.

Победителем конкурса RSB «Юный фотограф года» стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с шестов, оставленных рыбаками.

