Фотограф должен быть трудолюбивым и наблюдательным - ветеран фотожурналистики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно 1 октября отмечается День пожилых людей. По статистике Министерства труда и социальной защиты населения, в стране проживает около 3 млн человек старше шестидесяти лет. Среди них есть люди, которые являются мастерами своего дела и образцами для подражания. Один из них – Айтжан Мурзанов, ветеран-фотокорреспондент республиканской общественно-политической газеты «Айкын». В этот праздничный день он поделился советами и призвал молодежь быть трудолюбивой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Айтжан ага, многие читатели хорошо знают вас по республиканской общественно-политической газете «Айкын». Как вы заинтересовались фотографией?

- Я уроженец Карагандинской области, но мое детство прошло в Павлодарской области. Я учился там. Вообще у меня с детства большой интерес к фотожурналистике. Когда я был школьником, меня интересовали красивые фотографии, опубликованные в журналах. Смотря на них, я мечтал сам сделать такие красивые кадры. Также я часто снимал на домашний фотоаппарат своих родных и природу. Так и увлекся фотожурналистикой. С этой мечтой в 1984 году я поступил в Алматинский технологический техникум легкой промышленности и бытового обслуживания на специальность «фототехник». После выпуска, с 1986 года я работал фотографом и фотожурналистом в разных местах.

- Помимо газеты «Айкын», где еще вы работали фотографом и фотожурналистом?

- Во время учебы в вышеупомянутом техникуме я работал фотографом в библиотеке Академии наук. В то время я познакомился с мастером казахстанской фотографии Нургожой Жубановым. Он хорошо мне помог, научил правильно снимать. Оценивал мои работы, подсказывал, в какую газету я могу их отправить. Позже по рекомендации Военного комиссариата около пяти лет работал профессиональным фотографом в Монголии. После этого, в 1995 году, перебрался в корпорацию «Атамура», в 1998 году в отраслевую газету «Қазақстан теміржолы», в 2001 году в газету «Столичная жизнь» в городе Алматы. С 2004 года нахожусь в республиканской общественно-политической газете «Айкын».

- Вы уже много лет работаете в этой сфере. С какими сложностями вы сталкивались?

- В сфере фотожурналистики также есть свои сложности и интересы. Интересная часть - это то, что ты можешь по работе путешествовать, отправиться в места с красивой природой, встретиться с разными людьми. Делаешь разные фотографии, готовишь фоторепортаж. Обрабатываешь, отдаешь эти снимки в газету или на веб-сайт. Иногда я публикую свои работы в социальных сетях. Получаю удовольствие от положительных отзывов. Сложная часть - это то, что фотожурналисту необходимо тщательно планировать, как, с какой позиции делать фото на важных собраниях и встречах. Сначала ищешь себе удобное место, чтобы сделать хорошие фотографии, потом отбираешь успешные кадры.

- Кого бы вы назвали сильным фотожурналистом в нашей стране?

- Из известных мне талантливых фотожурналистов я бы отметил Асылхана Абдырайыма, Жениса Ыскабая, Юрия Беккера, Александра Павского, Алтынбека Картабая, Самата Кусаинова, Шукира Шакая, Мухтара Калдарбекова, Турара Казангапова, Онгарбека Аухарова.

- Какими профессиональными качествами должен обладать фотожурналист?

- Фотожурналисту нужна скорость при съемке, он должен научиться делать фотографии и раскрывать их содержание в зависимости от статьи. Чтобы получить картинку на профессиональном уровне, нужно потрудиться, лучше обменяться опытом с коллегами.

- Какой совет вы бы дали молодому поколению, работающему сегодня в этой сфере?

- Желаю, чтобы молодые люди, интересующиеся фотографией и желающие работать, были умными, трудолюбивыми, наблюдательными и избегали вредных привычек. Я и сам часто делюсь своим опытом, подсказываю им, советую.

- Спасибо за интервью!



