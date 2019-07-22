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Фото юного казахстанца с Криштиану Роналду: В отношении мальчика вынесено предупреждение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В МИД РК рассказали о 14-летнем Ахмади Ержанове из Актау, выбежавшего на футбольное поле ради фото с Криштиану Роналду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстанский подросток с отцом были доставлены в местную полицию. Учитывая весьма строгие законы в Сингапуре, мальчику грозил внушительный штраф и другие административные меры со стороны сингапурских властей. Консул немедленно выехал в полицейский участок и оказал нашим гражданам консульское сопровождение, в том числе выступил и переводчиком, так как задержанный и его отец не владели английским языком в достаточной мере», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
В итоге, несмотря на то, что материалы уже были переданы в прокуратуру для вынесения окончательного решения по мере наказания, удалось объяснить ситуацию и в отношении мальчика было вынесено предупреждение (без выплаты штрафа). Других административных мер в отношении Ахмади Ержанова не было принято.
«Необходимо отметить, что в случае возникновения каких-либо ситуаций с гражданами РК за границей, просим немедленно связаться с консулом, который окажет соответствующую помощь. Однако подчеркиваем о необходимости не нарушения законов и правил иностранного государства. Ну а Ахмади хочу сказать, что он счастливчик», - заключил Айбек Смадияров.
Напомним, 21 июля в Сингапуре юный болельщик из Казахстана сфотографировался со своим кумиром Криштиану Роналду, когда тот сидел на скамейке запасных во время матча международного кубка чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом». Фото казахстанца со звездой футбола разлетелось по всем соцсетям.
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