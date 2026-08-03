Фото с подсолнухами может обернуться штрафом в Акмолинской области

С начала цветения подсолнухов сотрудники патрульной полиции региона уже привлекли к административной ответственности 25 водителей, которые остановили свой автомобиль, проигнорировав требования дорожных знаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как поделились информацией в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, цветущие поля подсолнухов вдоль автодороги Астана — Щучинск привлекают десятки автомобилистов. Ради красивых фотографий некоторые водители останавливаются прямо на скоростной трассе, игнорируя требования Правил дорожного движения.

— Данный участок является скоростным автобаном, где остановка транспортных средств запрещена. Здесь установлены все необходимые дорожные знаки, в том числе знак «Остановка запрещена», а также нанесена соответствующая дорожная разметка, — отметил и.о. командира 2-го взвода батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области капитан полиции Ербол Дуйсетай.

С начала цветения подсолнухов сотрудники патрульной полиции уже привлекли к административной ответственности 25 водителей, проигнорировавших требования дорожных знаков.

Полицейские напоминают, что остановка на скоростной автодороге создает реальную угрозу безопасности дорожного движения. Стражи порядка призывают граждан не рисковать жизнью и не останавливаться на автобане ради эффектных фотографий. Для фотосъемки следует выбирать только разрешенные и безопасные места.

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