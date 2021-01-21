Фото президента академии туризма со шкурами снежных барсов изучает полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилась фотография со шкурами снежных барсов и других животных, снятые, предположительно, в кабинете президента Академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова. Она вызвала бурную реакцию казахстанцев. Сейчас ее изучают в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов и департаменте полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото с Кайратом Закирьяновым выложил в Instagram профессиональный боксер Жанкош Тураров. На снимках видны шкуры и чучела диких животных: льва, рыси, барсов и птиц. Позже пост был удален.

В пресс-службе Минэкологии сообщили, что подобные снимки - недопустимо.

«Наша общая задача - защищать и сохранить популяцию краснокнижных животных, а не использовать их как предмет быта. Обращаем внимание на то, что на снимках изображены шкуры снежного барса, рыси и чучело льва. По факту наличия шкуры барса на снимках территориальная инспекция Алматинской области Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации и принятия соответствующих мер. Мы будем держать данный вопрос на контроле и информировать граждан. Напоминаем, снежный барс является животным, занесенным в Красную книгу Казахстана, охота на него строго запрещена», - написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

Она также заявила, что Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии изучила данные снимки и направила материалы письмом № 03-10/86 от 20 января 2021 года в департамент полиции Алматы по признакам незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, их частями или дериватами, предусмотренных статьей 339 Уголовного Кодекса РК. Для проведения расследования по данному вопросу, а также проверки принадлежности шкуры животного снежному барсу», - добавила Самал Ибраева.

По итогам проведенной ими проверки, в случае подтверждения фактов незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных, будут приняты соответствующие меры согласно законодательству РК.