Фото Нурсултана Назарбаева на прогулке появилось в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала фото Нурсултана Назарбаева на прогулке, передает МИА «Казинформ».

«Если все наши граждане вокруг своих домов, во всех городах и селах каждый год будут сажать деревья, то мы создадим «зеленую» страну. Насаждения — это «легкие» населенных пунктов, чистый воздух, защита от непогоды. Мы создаем их для будущего поколения...», - цитирует пресс-служба слова Нурсултана Назарбаева в описании к фото.

На кадрах – улыбающийся Елбасы на прогулке на фоне цветущих деревьев и в сопровождении белоснежного щенка.



