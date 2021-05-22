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    13:17, 22 Май 2021 | GMT +6

    Фото Нурсултана Назарбаева на прогулке появилось в Сети

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала фото Нурсултана Назарбаева на прогулке, передает МИА «Казинформ».

    «Если все наши граждане вокруг своих домов, во всех городах и селах каждый год будут сажать деревья, то мы создадим «зеленую» страну. Насаждения — это «легкие» населенных пунктов, чистый воздух, защита от непогоды. Мы создаем их для будущего поколения...», - цитирует пресс-служба слова Нурсултана Назарбаева в описании к фото.

    На кадрах – улыбающийся Елбасы на прогулке на фоне цветущих деревьев и в сопровождении белоснежного щенка.



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