Фото Кунсткамеры: быт казахов конца 19-го века представлен на выставке в Павлодаре

Фотографии из Кунсткамеры, запечатлевшие уникальные моменты из жизни казахов в конце ХІХ и начале ХХ века, представлены на выставке в Павлодаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Редкие фотографии Самуила Дудина сегодня стали ценным достоянием. Фотограф снимал жизнь и быт казахского народа в конце ХІХ века и начале ХХ, его работы побуждают глубже вглядываться в историю национальной этнографии. Тысячи его снимков, сделанных во время путешествия по бескрайней казахской степи, представляют зрителю богатую культуру нашего народа.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

С 1899 году С.Дудин, по заданию российского Музея антропологии и этнографии срочно организовал экспедицию и отбыл в казахские степи. Он получил задание объездить Акмолинскую, Семиреченскую и Семипалатинскую области, сделать снимки, касающиеся быта и общественной жизни казахов, их традиций, национальной этнографии. Фотографии нужно было представить на Парижской выставке в 1900 году.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Экспедиция Дудина в сопровождении нескольких востоковедов началась в Павлодаре. В то время Павлодарский уезд входил в Семипалатинскую область. Члены экспедиции направились в Баянаул, известный красотой своей природой, по дороге преодолев перевалы Калкаман и Карасор. Затем они задержались на знаменитой Кояндинской ярмарке и далее добрались до Каркаралинска.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Выставка этих исторических фотографий недавно открылась в мультимедийном музее «Ertis» в Павлодаре.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Руководитель дома-музея Д.Багаева Куляш Шайдуллина, по чьей инициативе организована выставка, сообщила, что фотографии взяты из коллекции Кунсткамеры – Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

- Такая выставка в Павлодаре проводится впервые. В ходе экспедиции Самуила Дудина 1899 года только в Павлодарском уезде и Семипалатинской области было сделано около 500 фото, из них 200 посвящено антропологии. Целью экспедиции было не только изучение повседневной жизни казахов, но и стремление понять этнографические особенности. В своей поездке, начавшейся с Павлодара, С.Дудин останавливался в Калкамане, Карасоре, сделал снимки во многих аулах. Например, на этих фотографиях запечатлены: бай, лежащий на перине, охотник, девушка на выданье из бедной семьи, пожилая женщина, которая готовит творог, кочевье на жайлау, старые могилы вблизи озера Жасыбай в Баянауле, окрестности Аккелин и многое другое, – сказала К.Шайдуллина.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Фотограф оказался в самом разгаре Кояндинской ярмарки и собрал новые сведения, касающиеся этнографии и хозяйственной деятельности казахов.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Если говорить о Кояндинской ярмарке, то она проводилась с 1840 по 1930 год, ежегодно с 25 мая по 25 июня. Ярмарка занимала очень важное место не только в торговле, но и в установлении постоянных экономических связей с соседними странами, в развитии народного искусства и культуры. Она была центром пропаганды народного искусства, где собирались представители широкой общественности. Сюда приезжали выдающиеся деятели искусств Сарыарки, организовывали состязания и этим способствовали оживлению ярмарки. Известно, что на ярмарку приезжали певцы, борцы, цирковые артисты даже из Китая, России и Японии.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

С.Дудин на ярмарке не только фотографировал, но и приобретал образцы казахской национальной одежды, особенно предметы убранства невесты – саукеле, камзол, – а также шапаны и шубы, лисьи тымаки, зимние сапоги, ювелирные изделия и предметы хозяйственного назначения и другое. Все это позже было выставлено в музее в Санкт-Петербурге.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Фото: Мурат Аяган / Kazinform