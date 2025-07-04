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    09:46, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Фото из Актау вошло в топ лучших снимков The Guardian

    Одна из самых авторитетных мировых газет — британская The Guardian в рубрике «Лучшее фото дня» опубликовала фотографию с фестиваля ремесленников «Даламен үндес баба өнер», прошедшего в Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауский области.

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    Фото: Ilkin Eskipehlivan/Anadolu/Getty Images

    Фотография прошла отбор специальной редакционной группы The Guardian и вошла в число лучших снимков, отобранных со всего мира.

    - Это свидетельство того, что отечественное ремесло и культура получают признание на мировом уровне. Автор фотографии — турецкий фотограф Элькин Эскипехливан, - говорится в сообщении.

    Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауский области, международный фестиваль «Даламен үндес баба өнер» прошёл в городе Актау. В нём приняли участие ремесленники из различных регионов Казахстана и зарубежных стран, представившие свои работы. В рамках фестиваля были организованы ярмарки, выставки, мастер-классы, а также знакомства гостей с национальными традициями.

    Отмечается, что главная цель фестиваля — популяризация традиционного искусства, привитие молодому поколению национальных ценностей и повышение престижа казахского ремесла на международной арене.

     

    Теги:
    Культура СМИ Актау
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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