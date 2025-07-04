Фото из Актау вошло в топ лучших снимков The Guardian

Фотография прошла отбор специальной редакционной группы The Guardian и вошла в число лучших снимков, отобранных со всего мира.

- Это свидетельство того, что отечественное ремесло и культура получают признание на мировом уровне. Автор фотографии — турецкий фотограф Элькин Эскипехливан, - говорится в сообщении.

Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауский области, международный фестиваль «Даламен үндес баба өнер» прошёл в городе Актау. В нём приняли участие ремесленники из различных регионов Казахстана и зарубежных стран, представившие свои работы. В рамках фестиваля были организованы ярмарки, выставки, мастер-классы, а также знакомства гостей с национальными традициями.

Отмечается, что главная цель фестиваля — популяризация традиционного искусства, привитие молодому поколению национальных ценностей и повышение престижа казахского ремесла на международной арене.