Фосфогипс предлагают использовать при строительстве дорог в Жамбылской области

В депараменте экологии Жамбылской области рассказали, что этот документ включает десять мероприятий, которые должны снизить воздействие производства на окружающую среду. В настоящее время дорожная карта направлена на утверждение в Министерство экологии и природных ресурсов.

Использование фосфогипса при строительстве дорог — лишь одно из предложенных направлений. Отходы также планируют применять в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов. Еще одним вариантом остается их захоронение на специально отведенных площадках при наличии экологических разрешений.

Целевые объемы переработки, стоимость программы и сроки запуска отдельных проектов пока не называют. До утверждения документа перечисленные меры остаются планами предприятия.

Ранее мы рассказывали подробно, что на двух отвалах накопилось свыше 17 млн тонн фосфогипса, тогда как за один квартал предприятие реализует лишь 36,6 тысячи тонн.