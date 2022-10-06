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Форум  народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева стартовал в столице

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2022, 15:57
Форум  народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева стартовал в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева стартовал в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В собрании принимает участие Глава государства.

Ранее председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

Он также сообщил, что сегодня в связи с этим состоится форум.


Фото:t.me/bort_01


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