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    11:40, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Форум межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана прошел в Урумчи

    Форум межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана
    Фото: mfa.uz

    На церемонии открытия Форума межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, образования, медицины, сельского хозяйства, науки и техники, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В городе Урумчи (СУАР КНР) прошел Форум межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана.

    Как пишут местные СМИ, более тысячи человек приняло участие в мероприятиях межрегионального форума.

    За 11 месяцев 2023 года товарооборот между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР и Узбекистаном составил 8,139 млрд юаней, что на 42,7% больше, чем в прошлом году.

    Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-25 января посетит КНР с государственным визитом.

    Теги:
    Китай Сотрудничество Узбекистан КНР Мировые новости Центральная Азия
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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