Форум межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана прошел в Урумчи

На церемонии открытия Форума межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, образования, медицины, сельского хозяйства, науки и техники, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В городе Урумчи (СУАР КНР) прошел Форум межрегионального сотрудничества Китая и Узбекистана.

Как пишут местные СМИ, более тысячи человек приняло участие в мероприятиях межрегионального форума.

За 11 месяцев 2023 года товарооборот между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР и Узбекистаном составил 8,139 млрд юаней, что на 42,7% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-25 января посетит КНР с государственным визитом.