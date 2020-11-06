+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен

6 Ноября 2020 18:09
Поделиться:
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен на более поздний срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Новости по теме
Нурбану Амиргалиева: Добровольчество - это не только хорошее дело, но и возможность самореализации
Первый республиканский форум серебряных волонтеров проходит в Алматы

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Ранее предполагалось, что ежегодный Форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года», - написал Берик Уали в Facebook.

Напомним, в ноябре 2019 года в Омске прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин, а также руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

По итогам Форума был подписан ряд важных документов.

Следующий межрегиональный форум Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить теме «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста» и провести его в городе Кокшетау в 2020 году.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Россия  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив