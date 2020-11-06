Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен на более поздний срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Ранее предполагалось, что ежегодный Форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года», - написал Берик Уали в Facebook.

Напомним, в ноябре 2019 года в Омске прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин, а также руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

По итогам Форума был подписан ряд важных документов.

Следующий межрегиональный форум Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить теме «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста» и провести его в городе Кокшетау в 2020 году.