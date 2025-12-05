Форум для сотни сельских женщин страны прошел в Акмолинской области

то площадка, где сельские женщины говорят о возможностях, предпринимательстве, лидерстве и реальных механизмах поддержки, которые открывают им путь к собственному делу и экономической самостоятельности.

Здесь прозвучали конкретные ответы на вопросы: как помочь сельским женщинам зарабатывать больше, как сделать предпринимательство доступнее, как обеспечить равный старт в условиях, когда расстояние до областного центра измеряется часами, а возможности цифровой экономики только начинают доходить до отдаленных сел. Именно этот прагматичный, рабочий настрой и придал форуму особую динамику.

Фото: УВП Акмолинской области

С самого утра участники знакомились с выставкой продукции сельхозпроизводителей и ремесленников. Это был не просто красивый визуальный ряд, а живое подтверждение того, какими разными могут быть сельские бизнесы: от переработки молока до производства авторских юрт, от традиционного ручного труда до технологичных малых производств. Каждая представленная работа говорила об одном: у сельской женщины есть потенциал, который нужно не просто поддержать, но и масштабировать.

Сегодня в Акмолинской области женщины работают во всех сферах. Почти треть депутатов маслихатов — предствительницы прекрасного пола. 42 женщины руководят сельскими округами. Около двух тысяч сельхозпредприятий возглавляют женщины. За этими цифрами стоят люди, благодаря которым регион не просто развивается — он удерживает рекордные урожаи, создает рабочие места, дает импульс новым видам бизнеса.

— Предпринимательские инициативы наших женщин получают государственную поддержку через действующие программы. В этом году поддержку получили 86 проектов, из них 36 реализованы женщинами, которые воспользовались мерами господдержки, это 42%. В рамках программы субсидированы 18 женских проектов, при этом сумма кредитов превысила 2 млрд тенге. По 9 проектам предоставлены гарантии на сумму более 500 млн тенге. Кроме того, в прошлом году в рамках грантового финансирования субъектов социального предпринимательства и программы «Бiр аул — бiр онiм» из 32 финалистов 22 гранта получили женщины-предприниматели. В текущем году поддержку получили еще 9 женских бизнес-проектов. По государственной программе «Енбек» также оказана значительная поддержка предпринимательницам. В рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса микрокредиты в сельских населенных пунктах и малых городах в 2024 году получили 57 женщин, а в 2025 году — 75 женщин, — рассказала заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова.

Фото: УВП Акмолинской области

По ее словам, экономика села держится на тех, кто ежедневно работает без дополнительного ресурса, без удобной инфраструктуры, но с огромной внутренней мотивацией.

Работу форума продолжили обсуждения о цифровых технологиях и инновациях. Спикеры делились тем, как искусственный интеллект меняет привычные бизнес-модели, как новые инструменты помогают выйти на рынки, которые раньше казались недостижимыми. Именно здесь прозвучала мысль, ставшая одним из ключевых итогов мероприятия: сельский бизнес больше не ограничен географией, если у женщины есть знания и доступ к цифровым инструментам.

Важную роль в дискуссиях сыграла Национальная комиссия, которая в течение года работала с регионами по вопросам правовой грамотности, поддержки женского предпринимательства и информированию о государственных программах.

— В целом работа ведется в том же направлении по повышению правовой грамотности женщин и развитию предпринимательства среди сельских жительниц. Параллельно проводится информационная кампания о доступных государственных мерах поддержки для начала собственного дела. Именно поэтому такие форумы организуют непосредственно в сельской местности, — отметила член комиссии Айгерим Сарсенбаева.

Фото: УВП Акмолинской области

Пленарная сессия собрала представителей бизнеса, общественных инициатив и экспертов, которые говорили на одном языке с участницами. Главные акценты были на том, как интегрировать традиции в современные форматы, как работать с новыми рынками, как сохранять национальный характер и при этом развиваться в цифровой экономике. Особый интерес вызвали кейсы, представленные предпринимателями со всей страны, которые доказали: сельская женщина может быть конкурентоспособной в любой отрасли, если её поддержать системно.

В завершение дня участницы посетили Smart Aqkol и Республиканский центр космической связи. Это стало для многих символичным примером того, что технологии и село могут идти в одной связке. Цифровые решения, разработанные для региона, помогают не только бизнесу, но и социальной сфере, образованию, сельскому управлению.

По итогам форума было выделено главное направление дальнейшей работы: системная поддержка сельских женщин должна стать постоянным элементом государственной политики. Это и развитие кооперации, и поддержка экспортных проектов, и совершенствование механизмов финансирования, и укрепление лидерских качеств.