Форум​ «Батыр ана» прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане​ в рамках проекта​ «Бақытты отбасы» прошел форум многодетных деловых женщин​ «Батыр ана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии Nur Otan.

Участие в форуме приняли около 100 женщин со всех городов и районов, работающие​ в самых различных сферах. Они делились своим опытом. Среди участниц была и мать-героиня, воспитывающая 9 детей.

«Как вам известно, партия Nur Otan в рамках проекта «Бақытты отбасы» оказывает содействие в развитии предпринимательства, поддержке многодетных семей. На сегодня в Туркестанской области насчитывается около​ 90 тысяч многодетных семей. Большая часть обладательниц «Алтын алқа» и «Күміс алқа» проживают в нашем регионе. Они не только воспитывают детей, но и добиваются значительных успехов в различных сферах. Больших результатов добиваются туркестанки и в предпринимательстве. Сегодня мы специально их пригласили на форум, чтобы они поделились своим успешным опытом, чтобы и другие женщины узнали, с чего нужно начинать бизнес, на какую государственную​ поддержку рассчитывать»,​ ​ – сказал​ первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan​ Бейсенбай Тажибаев.

О том,​ какие льготы предоставляются начинающим предпринимателя,​ участницам форума рассказал​ директор Туркестанского областного филиала НПП​ «Атамекен»​ Динмухаммед Абсаттаров.

По его словам, в​ 2019 году в рамках проектов «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер» обучение в Туркестанской области прошли​ ​ 3345 женщин. В рамках программы «Еңбек» на реализацию новых бизнес-идей гранты на общую сумму 1,5 млрд. тенге получили​ ​ более​ 3000 женщин.​ «Если вас мучает вопрос, с чего начать бизнес, наши бизнес-тренеры по проекту​ «Бастау» в течение месяца будут обучать вас основам бизнеса. В результате появится возможность получить финансирование или выиграть безвозмездный​ грант. В 2019 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по компоненту «Бизнес-советник» обучение прошла 731 женщина, около 200 из их получили финансирование на общую сумму 680 млн. тенге. Мы всегда готовы пмочь женщинам, решившим начать бизнес», —​ сказал Д. Абсаттаров. Он остановился и на программе «Женщина в бизнесе». Директор микрофинансовой организации «Ырыс» Данияр Арынгазин сообщил, что по программе «Многодетная мама» 13 многодетных женщин получили льготные кредиты до 2 миллионов тенге.​ О новом формате выплаты адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям рассказала руководитель Туркестанского областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева. «В этом году в области для оказания адресной социальной помощи было выделено 70,8 млрд тенге. Многодетные семьи получают помощь. Но не секрет, что некоторые жители пошли на правонарушения.

В рамках программы «Еңбек» на профессиональные курсы направлено 3884 женщины, 710 из них —​ многодетные матери, 213 из них устроены на постоянную работу. 105 многодетных женщин открыли свое дело», —​ сказала она. Председатель Туркестанского областного филиала «Ассоциации деловых женщин Казахстана» Инара Намазбаева подчеркнула, что каждый человек ответственен за содержание своей семьи.​ ​ Она призвала женщин заняться бизнесом. А мама девяти детей, представитель медицины Жанат Еринбетова отметила, что время женщина должна находить время и на воспитание детей,​ и на работу. Многодетная мама из Сайрамского района Шахтыкуль Бегхатова, обеспечивающая работой 14 человек, посоветовала женщинам не бояться начать свое дело. Своим мнением поделились и другие участницы форума из городов и районов.​ В рамках форума Туркестанский областной филиал партии Nur Otan и Туркестанским областным филиалом Ассоциации деловых женщин подписали меморандум о сотрудничестве в поддержке многодетных матерей. Участницы форума посетили мавзолей ходжи Ахмета Яссауи. Если в Туркестанской области есть около 144 тысяч предпринимателей, то около 46 тысяч из них, или свыше​ 32 процентов —​ женщины. Большая часть руководит кондитерскими цехами, швейными мастерскими, учебными центрами и работает в сфере услуг.​