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    19:27, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске

    Глава региона Нурымбет Сактаганов пригласил международных инвесторов на форум «Altai Invest — 2025», который пройдет в сентябре, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный центр ВКО.

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске
    Фото: информационный центр ВКО

    В рамках форума инвестиционного потенциала, который проходит сегодня в Усть-Каменогорске, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пригласил всех участников принять участие в Международном инвестиционном форуме «Altai Invest — 2025», который состоится в сентябре.

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске
    Фото: информационный центр ВКО

    Будущий форум станет открытой и эффективной диалоговой площадкой, где будут обсуждаться ключевые проекты, выстраиваться прямые переговоры и заключаться новые соглашения о сотрудничестве. Участие в нем подтвердили представители международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.

    Как отметил глава региона, Восточный Казахстан располагает всем необходимым для долгосрочного и устойчивого сотрудничества. ВКО обладает мощным аграрным, промышленным и природным потенциалом. Особый интерес представляют такие направления, как гидроэнергетика, атомная промышленность, а также высокотехнологичная переработка с высокой добавленной стоимостью.

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске
    Фото: информационный центр ВКО

    Аким подчеркнул, что регион делает ставку на развитие глубокой переработки, экспортно-ориентированных производств и экологичных технологий. Уже сегодня в ВКО реализуются крупные инфраструктурные и агропромышленные проекты, строятся туристические объекты, налаживается переработка сырья и вторичных ресурсов.

    Для системной работы с инвесторами создан региональный инвестиционный штаб, задачей которого станет оперативная поддержка проектов и помощь инвесторам на всех этапах — от подачи заявки до запуска предприятия.

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске
    Фото: информационный центр ВКО

    — Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Восточный Казахстан открыт к партнерству в любых сферах, и в регионе готовы обеспечить каждому инвестору индивидуальный подход и необходимую инфраструктуру, — отметил Нурымбет Сактаганов.

    Форум «Altai Invest — 2025» состоится в третьей декаде сентября в Усть-Каменогорске.

    Форум «Altai Invest — 2025» соберет международных инвесторов в Усть-Каменогорске
    Фото: информационный центр ВКО
    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Инвестиции Регионы Усть-Каменогорск
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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