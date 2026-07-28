Форму заявления о ввозе товаров обновят в Казахстане: что изменится для бизнеса

Министерство финансов Казахстана подготовило проект изменений в форму 328.00 «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает обновление формы с учетом действующих норм Налогового и Цифрового кодексов.

В проекте предлагается дополнить заявление новыми сведениями. В частности, в форму планируют включить учетный номер и дату валютного договора (контракта), а также информацию об уплате налога на добавленную стоимость в цифровом тенге.

Как отмечается в документе, необходимость корректировок связана с изменением порядка контроля за валютными операциями. С 1 января 2024 года функции по контролю за репатриацией валюты по экспортно-импортным операциям были переданы Комитету государственных доходов.

Кроме того, изменения учитывают реализацию пилотного проекта «Цифровой НДС», который направлен на совершенствование процессов администрирования и возврата налога на добавленную стоимость.

Сообщается, обновление формы позволит повысить эффективность дистанционного налогового контроля. Использование новых данных поможет управлять налоговыми рисками без проведения документальных проверок, повысить прозрачность внешнеэкономической деятельности и укрепить налоговую дисциплину.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Свои предложения и замечания граждане могут направить до 11 августа 2026 года.

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