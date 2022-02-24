+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Форму для эвакуации граждан запустило Посольство Казахстана в Украине

24 Февраля 2022 17:10
Поделиться:
Форму для эвакуации граждан запустило Посольство Казахстана в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Форма для эвакуации граждан запущена Посольством Казахстана в Украине. Граждан РК просят заполнить формы, передает МИА «Казинформ.

Новости по теме
Кризис в Украине вызвал рост цен в Европе
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Гражданам РК в Украине рекомендовано оставаться в местах пребывания Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев

«В целях формирования списков граждан Республики Казахстан, желающих вернуться на Родину, просим заполнить личные данные согласно прилагаемой форме», - говорится в сообщении Посольства РК на Telegram-канале.

Форму для эвакуации можно скачать на Telegram-канале посольства.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине, в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК.

При этом в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта.



Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Украина  
Поделиться:
Новости по теме
Кризис в Украине вызвал рост цен в Европе
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Гражданам РК в Украине рекомендовано оставаться в местах пребывания
Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
5 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
6 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Читайте также
Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев
Бесплатно перебронировать или вернуть билеты на отмененные рейсы в Украину можно до 31 марта - Air Astana
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив