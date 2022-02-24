Форму для эвакуации граждан запустило Посольство Казахстана в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Форма для эвакуации граждан запущена Посольством Казахстана в Украине. Граждан РК просят заполнить формы, передает МИА «Казинформ.

«В целях формирования списков граждан Республики Казахстан, желающих вернуться на Родину, просим заполнить личные данные согласно прилагаемой форме», - говорится в сообщении Посольства РК на Telegram-канале.

Форму для эвакуации можно скачать на Telegram-канале посольства.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине, в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК.

При этом в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта.



