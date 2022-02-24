Форму для эвакуации граждан запустило Посольство Казахстана в Украине
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Форма для эвакуации граждан запущена Посольством Казахстана в Украине. Граждан РК просят заполнить формы, передает МИА «Казинформ.
«В целях формирования списков граждан Республики Казахстан, желающих вернуться на Родину, просим заполнить личные данные согласно прилагаемой форме», - говорится в сообщении Посольства РК на Telegram-канале.
Форму для эвакуации можно скачать на Telegram-канале посольства.
Ранее сообщалось, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине, в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК.
При этом в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта.
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