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Формируется казахстанская школа подготовки экспертных кадров – Марат Бекетаев

Автор:  
Серик Сабеков
26 Марта 2021, 13:20
Формируется казахстанская школа подготовки экспертных кадров – Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние несколько лет свыше 70 экспертам присуждена стипендия «Болашак». Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние несколько лет свыше 70 экспертам присуждена стипендия «Болашак» для научной стажировки в высших учебных заведениях Великобритании. Из них 55 судебных экспертов прошли, 16 судебных экспертов сейчас проходят годичную стажировку», - сказал Марат Бекетаев.

Было отмечено, что также в рамках проекта «Усиление судебной экспертизы в Республике Казахстан», проведенного совместно со Всемирным Банком, свыше 200 экспертов повысили квалификацию в России, США, ОАЭ, Великобритании, Польше, Турции и внедряют приобретенные передовые навыки в отечественную практику судебной экспертизы.

Формируется казахстанская школа подготовки экспертных кадров. Для этого в Центре судебных экспертиз создан Учебный центр, основной функцией которого является подготовка, переподготовка и повышение квалификации как государственных, так и частных судебных экспертов, и лиц желающих заниматься судебно-экспертной деятельностью.

На его базе уже проходят обучение судебные эксперты, сотрудники правоохранительных органов, а также эксперты из за рубежа.


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