Формат работы журналистов в здании Курултая изменится

В здании Курултая могут изменить привычный порядок работы журналистов. Общение представителей СМИ с депутатами предлагают проводить в пресс-центре вместо кулуаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

О возможных изменениях после второго заседания Парламента журналистам сообщил заместитель руководителя аппарата Курултая Болат Кальянбеков.

По его словам, бюро Курултая меняет формат взаимодействия с представителями СМИ.

— Журналисты теперь будут задавать вопросы депутатам только в пресс-центре. Это изменение принято согласно действующим правилам аккредитации. В правилах аккредитации госорган сам определяет место, где проводится работа журналистов с депутатами, — заявил Кальянбеков.

Таким образом, прежний формат, при котором журналисты могли обращаться к депутатам непосредственно в кулуарах здания, планируют изменить. При этом окончательный порядок работы СМИ пока не определен.

— По зданию передвигаться вы не сможете, никто не имеет права передвигаться по зданию — это режимный объект, только в сопровождении, — сказал заместитель руководителя аппарата Курултая.

Он отметил, что ограничения будут касаться именно работы СМИ внутри здания Курултая. При этом онлайн-трансляции брифингов сохранятся. Возможность взять отдельное интервью у депутата также останется.

— Вы можете обратиться, если есть телефон, если есть пресс-служба партии. Есть пресс-служба партии, вы можете через них обращаться. Они же все депутаты, члены фракции, и через фракцию они могут ответить на ваш вопрос, если изъявят желание, — сказал он.

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