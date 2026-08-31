Формат работы журналистов в здании Курултая изменится
В здании Курултая могут изменить привычный порядок работы журналистов. Общение представителей СМИ с депутатами предлагают проводить в пресс-центре вместо кулуаров, передает корреспондент агентства Kazinform.
О возможных изменениях после второго заседания Парламента журналистам сообщил заместитель руководителя аппарата Курултая Болат Кальянбеков.
По его словам, бюро Курултая меняет формат взаимодействия с представителями СМИ.
— Журналисты теперь будут задавать вопросы депутатам только в пресс-центре. Это изменение принято согласно действующим правилам аккредитации. В правилах аккредитации госорган сам определяет место, где проводится работа журналистов с депутатами, — заявил Кальянбеков.
Таким образом, прежний формат, при котором журналисты могли обращаться к депутатам непосредственно в кулуарах здания, планируют изменить. При этом окончательный порядок работы СМИ пока не определен.
— По зданию передвигаться вы не сможете, никто не имеет права передвигаться по зданию — это режимный объект, только в сопровождении, — сказал заместитель руководителя аппарата Курултая.
Он отметил, что ограничения будут касаться именно работы СМИ внутри здания Курултая. При этом онлайн-трансляции брифингов сохранятся. Возможность взять отдельное интервью у депутата также останется.
— Вы можете обратиться, если есть телефон, если есть пресс-служба партии. Есть пресс-служба партии, вы можете через них обращаться. Они же все депутаты, члены фракции, и через фракцию они могут ответить на ваш вопрос, если изъявят желание, — сказал он.
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