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    Официальный сайт Курултая заработал в Казахстане

    Официальный сайт Курултая Республики Казахстан начал работу, передает Kazinform.

    Официальный сайт Курултая заработал в Казахстане
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На сайте Курултая будут публиковаться актуальная информация о деятельности Курултая и его депутатов, тексты законопроектов, анонсы и аналитические материалы. Также будут доступны онлайн-трансляции заседаний, фото- и видеоматериалы.

    Официальный сайт доступен по адресу quryltai.kz.

    Напомним, вчера в Астане состоялась первая сессия Курултая первого созыва.

    На первом пленарном заседании Курултая избраны члены постоянных комитетов.

    В Курултае создали восемь постоянных комитетов и избрали их председателей.

    Глава государства рассказал, какие новые полномочия получил Курултай.

    Курултай Казахстан
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор