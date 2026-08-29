Официальный сайт Курултая заработал в Казахстане

На сайте Курултая будут публиковаться актуальная информация о деятельности Курултая и его депутатов, тексты законопроектов, анонсы и аналитические материалы. Также будут доступны онлайн-трансляции заседаний, фото- и видеоматериалы.

Официальный сайт доступен по адресу quryltai.kz.

Напомним, вчера в Астане состоялась первая сессия Курултая первого созыва.

На первом пленарном заседании Курултая избраны члены постоянных комитетов.

В Курултае создали восемь постоянных комитетов и избрали их председателей.

Глава государства рассказал, какие новые полномочия получил Курултай.