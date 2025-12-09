Формат госаттестации организаций образования изменится в Казахстане

Теперь эта процедура будет направлена не на контроль, а на оценку качества и доступности образования: соответствующие изменения закреплены на законодательном уровне

Для четкого разграничения функций государственного контроля и механизмов оценки деятельности организаций образования Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» были уточнены нормы Закона «Об образовании» в части, касающейся государственной аттестации.

— Государственная аттестация определена как процедура оценки качества и доступности образования, а также соответствия деятельности организаций образования требованиям государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня. Она представляет собой механизм оценки, направленный на повышение эффективности работы и совершенствование учебного процесса, — отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.

С начала года территориальными департаментами Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК проведена государственная аттестация в 2700 организациях образования.