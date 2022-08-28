28 Августа 2022 18:39

Ford принцессы Дианы продан за рекордную сумму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 724 500 фунтов стерлингов продан на аукционе в Великобритании автомобиль Ford Escort, принадлежавший принцессе Диане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Она водила эту машину с 1985 по 1988 год. Обычно эта модель выпускалась в белом цвете, но Диана попросила для себя черный, чтобы быть менее заметной.

Поклонники Дианы во всем мире готовятся к скорбной дате - 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате дорожной аварии.

Фото: Alberto Pezzali/AP