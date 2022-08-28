Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Ford принцессы Дианы продан за рекордную сумму
28 Августа 2022 18:39

Ford принцессы Дианы продан за рекордную сумму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 724 500 фунтов стерлингов продан на аукционе в Великобритании автомобиль Ford Escort, принадлежавший принцессе Диане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Она водила эту машину с 1985 по 1988 год. Обычно эта модель выпускалась в белом цвете, но Диана попросила для себя черный, чтобы быть менее заметной.

Поклонники Дианы во всем мире готовятся к скорбной дате - 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате дорожной аварии.


Фото: Alberto Pezzali/AP


Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив