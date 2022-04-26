Фонтаны в Алматы запустят 25 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 25 мая планируют запустить 60 городских фонтанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что в Алматы всего 128 фонтанов, из них 63 в коммунальной собственности, в том числе 10 «сухих». Еще 65 фонтанов находятся в частной собственности.

«На обслуживании ТОО «Eco Almaty» находится 63 коммунальных фонтана. Из них 60 планируется запустить согласно графику к 25 мая. Три фонтана - на реконструкции. Это фонтаны возле Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова, государственного музея РК и в сквере КБТУ», - ответили в пресс-службе акимата города на запрос.

По данным акимата, в городе за последние пять лет построены 13 новых фонтанов и 10 реконструированы. К 2022 году завершен ремонт 10 фонтанов.

«Это фонтаны «Неделька», каскады в сквере ГАТОБ имени Абая, «Четыре чаши», главный фонтан парка Первого Президента PK, у здания Государственного музея имени А.Кастеева, в сквере дворца Республики, на улице Курмангазы между Достык и Кармысова, у фасада Дворца Республики, у театра имени Лермонтова, у здания Национальной Библиотеки. На данный момент ведутся плановые-мелоксрочные ремонтные работы», - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что большинство фонтанов, построенных в 60-80 годах прошлого века, имеют достаточно высокий износ.

«Специалисты, несмотря на то, что состояние многих фонтанов требует проведения капитальных ремонтно-восстановительных работ, поддерживают фонтаны в технически исправном состоянии. На фонтанах проводятся текущие ремонтные работы, своевременно производится санитарная очистка и уборка», - добавили в акимате.

Также на каждом коммунальном фонтане размещены таблички с запретом купания. В рамках дезинфекции коммунальных фонтанов города, в соответствии с водоизмещением и площадью фонтана, добавляется гидрохлорид натрия для обеззараживания воды и купорос медный для предотвращения озеленения воды, появления бактерий, водорослей.