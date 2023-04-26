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Фонтаны в Алматы запустят 1 мая

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Апреля 2023, 16:51
Фонтаны в Алматы запустят 1 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ведутся подготовительные работа по запуску фонтанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По новым правилам содержания и технического обслуживания фонтанного хозяйства, принятым в феврале 2023 года, городские фонтаны будут работать с 1 мая по 1 октября ежедневно с 08:00 до 23:00», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее сезон фонтанов длился с 25 мая по 25 октября. Стоит отметить, что фонтаны могут функционировать при температуре выше +5 градусов.

На сегодня в Алматы установлено 150 фонтанов, из которых 64 находятся в коммунальной собственности. В целях обеспечения безопасности, купание в фонтанах категорически запрещено. Для этого устанавливаются щиты с предупреждающими надписями. Правилами также запрещается эксплуатация оборудования фонтана с поврежденной электроизоляцией проводов, не рекомендуется включение фонтана до полной очистки воды, рекомендуется обеспечение фонтанов системой видеонаблюдения. При работах по ремонту и обслуживанию электрооборудования фонтана необходимо соблюдать требования техники безопасности.


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