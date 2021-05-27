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    18:35, 26 Май 2021 | GMT +6

    Фонтанный комплекс с эффектом водопада откроют в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уникальный фонтанный комплекс откроется в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Центра урбанистики столицы.

    1 июня, в День защиты детей, состоится открытие фонтанного комплекса на Театральном бульваре по улице Омарова. Там запустят один из самых интересных каскадных фонтанов столицы. В его основе - чаша «Монумент дружбы и народов». Главный элемент - эффект водопада, который переливается в ручей и замыкается сухим пешеходным фонтаном. Вдоль его ручья будут расположены различные водные игровые аттракционы», - рассказали в Центре урбанистики.

    С 11 утра до 8 вечера здесь также пройдёт развлекательная программа с участием театра кукол, артистов цирка и аниматоров. Взрослые же смогут провести время у сухих фонтанов или под навесами, наслаждаясь праздничной атмосферой.

    «Не упустите шанс подарить своей семье день полный улыбок и позитивных эмоций! Мы также убедительно просим всех соблюдать санитарные нормы», - призвали в центре.


    Теги:
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