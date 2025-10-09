Фонтаны законсервировали в Павлодаре

В акимате Павлодара пояснили, к консервации городских фонтанов приступили с 3 сентября. Поэтапно стали отключать сначала на второстепенных улицах, а затем и центральные водометы. На сегодняшний день все уже вывели из строя.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Воздействие окружающей среды и погодных условий в осенний и зимний период приводят в негодность оборудование и чаши фонтанов, в связи с чем КГУ «Коммунсервис» приступил к консервации фонтанов. Полностью работы завершить намерены до 10 октября, — сообщили в пресс-службе акима города Павлодара.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В частности, в городских фонтанах скручивают наконечники, демонтируют насосы и электрооборудование.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Всего в Павлодаре 22 коммунальных фонтана. Также есть 2 частных, обслуживанием которых занимаются предприниматели самостоятельно. Между тем, летом 2025 года на пересечении Сатпаева — Лермонтова велась работа по обустройству еще одного фонтана, который намерены запустить в следующем году.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Ранее мы рассказывали, что большая часть фонтанов в Павлодаре нуждается в ремонте.