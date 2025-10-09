РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Фонтаны законсервировали в Павлодаре

    Городские фонтаны полностью отключили и сняли с них оборудование на зимний период, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фонтаны
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    В акимате Павлодара пояснили, к консервации городских фонтанов приступили с 3 сентября. Поэтапно стали отключать сначала на второстепенных улицах, а затем и центральные водометы. На сегодняшний день все уже вывели из строя.

    фонтаны
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    — Воздействие окружающей среды и погодных условий в осенний и зимний период приводят в негодность оборудование и чаши фонтанов, в связи с чем КГУ «Коммунсервис» приступил к консервации фонтанов. Полностью работы завершить намерены до 10 октября, — сообщили в пресс-службе акима города Павлодара.

    фонтаны
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    В частности, в городских фонтанах скручивают наконечники, демонтируют насосы и электрооборудование.

    фонтаны
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Всего в Павлодаре 22 коммунальных фонтана. Также есть 2 частных, обслуживанием которых занимаются предприниматели самостоятельно. Между тем, летом 2025 года на пересечении Сатпаева — Лермонтова велась работа по обустройству еще одного фонтана, который намерены запустить в следующем году.

    фонтаны
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Ранее мы рассказывали, что большая часть фонтанов в Павлодаре нуждается в ремонте. 

    Теги:
    Павлодар Регионы ЖКХ
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают