Большая часть фонтанов в Павлодаре нуждается в ремонте

Лето в Павлодаре в этом году очень жаркое. В знойные дни жители города отдыхают возле фонтанов.

В областном центре имеется 22 коммунальных фонтана. По информации городского акимата, из них более половины сооружены 15 лет назад. Облицовку чаш фонтанов нужно ремонтировать – менять плитку. Оборудование каждый год приводится в порядок после окончания сезона, вышедшее из строя заменяется на новое.

«Из 22 фонтанов 3 построены менее 5 лет назад. (мечеть Машхур Жусупа, парк имени Ю.Гагарина, Парк металлургов), на 4 фонтанах проведен ремонт с заменой оборудования и облицовочной плитки. Работают 3 сухих фонтана, украшенных современным дизайном. Кроме эстетической привлекательности, все фонтаны способствуют улучшению экологии города. Особенно они помогают увлажнять воздух в условиях сухого климата, могут обеспечить охлаждение воздуха в жаркие летние дни», – говорит заведующий сектором благоустройства городского акимата Алибек Оразалин.

Фото: Мұрат Аяған / Kazinform

На содержание объектов и текущий ремонт в этом году выделено 76 миллионов тенге. Деньги расходуются на зарплату операторов каждого фонтана, химические средства для уборки фонтанов, коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению, текущий ремонт, замену облицовочной плитки и вышедших из строя насосов, другие расходные материалы.

Представители акимата просят жителей, прогуливающихся вокруг фонтанов, не бросать бытовые отходы (пластиковые пакеты, бумага). Часто бывает, что дети, оставшиеся без присмотра, купаются в фонтанах. Вообще, в чашах фонтанов купаться строго запрещено. Поэтому в летнее время важно, чтобы родители обращали на это особое внимание.

Ранее сообщалось, что в музыкальном фонтане в Шымкенте можно любоваться красивыми видами Казахстана.



