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    01:17, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Шымкенте посреди озера заработал 80-метровый фонтан

    Авторы проекта вдохновились всемирно известным фонтаном Же-До в Женеве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    80-метровый фонтан посреди озера в Шымкенте
    Фото: скрин видео

    В озере Тулпар появился новый городской символ — мощный фонтан высотой почти 80 метров. По замыслу авторов, он со временем может встать в один ряд с самыми известными фонтанами мира.

    — Проект задумывался как водная доминанта — яркая архитектурная «визитка» Шымкента. Наша цель — создать не просто красивый объект, а живую городскую точку притяжения. Такой же эффектный, как Женевский фонтан, но со своей, шымкентской, харизмой, — отметили разработчики.

    Фонтан оснащен автоматизированной системой управления и работает по расписанию. Его струя поднимается на десятки метров, визуально соединяя город с небом. Особенно впечатляюще он выглядит вечером — на фоне заката над озером.

    — Убежден, что это пространство привлечет внимание жителей и гостей, станет местом вдохновения, встреч и ярких событий. Искренне благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Это — наш общий вклад в развитие и преображение родного города, — заявил аким Габит Сыздыкбеков.

    Запуск фонтана на озере Тулпар стал продолжением обновления городской среды. Ранее в центре Шымкента модернизировали фонтан «Тюльпан». Теперь он «оживает» под музыку и свет, превращая вечерние прогулки в эффектное шоу.

    Теги:
    Шымкент Видео Благоустройство Акимы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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