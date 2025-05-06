В Шымкенте посреди озера заработал 80-метровый фонтан

В озере Тулпар появился новый городской символ — мощный фонтан высотой почти 80 метров. По замыслу авторов, он со временем может встать в один ряд с самыми известными фонтанами мира.

— Проект задумывался как водная доминанта — яркая архитектурная «визитка» Шымкента. Наша цель — создать не просто красивый объект, а живую городскую точку притяжения. Такой же эффектный, как Женевский фонтан, но со своей, шымкентской, харизмой, — отметили разработчики.

Фонтан оснащен автоматизированной системой управления и работает по расписанию. Его струя поднимается на десятки метров, визуально соединяя город с небом. Особенно впечатляюще он выглядит вечером — на фоне заката над озером.

— Убежден, что это пространство привлечет внимание жителей и гостей, станет местом вдохновения, встреч и ярких событий. Искренне благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Это — наш общий вклад в развитие и преображение родного города, — заявил аким Габит Сыздыкбеков.

Запуск фонтана на озере Тулпар стал продолжением обновления городской среды. Ранее в центре Шымкента модернизировали фонтан «Тюльпан». Теперь он «оживает» под музыку и свет, превращая вечерние прогулки в эффектное шоу.