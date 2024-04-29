Фонтаны в Алматы запустят 1 мая

1 мая в Алматы состоится запуск 60 фонтанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, всего на балансе города находится 66 фонтанов, из них шесть на реконструкции — это фонтаны «Одуванчик», «Аққу», «Тюльпан», перед Казахским национальным театром драмы имени М. Ауезова, КазНУ имени Аль-Фараби и государственным музеем РК.

В рамках кампании «Алматы — наш общий дом» были проведены подготовительные работы по очистке чаш, дна, стен фонтанов и восстановлению гранитных плит.

— Специалисты окрасили декоративные элементы фонтанов, провели ревизию электрооборудования и насосов, инженерных сетей электроэнергии, холодного водоснабжения и канализации. С поставщиками коммунальных услуг проведена расконсервация систем водоснабжения и электроснабжения. В ходе подготовительных работ были также выявлены аварийные участки, в настоящее время восстановительные работы инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения завершаются, — отметили в пресс-службе акимата Алматы.

С 8 апреля по 8 мая проходит кампания «Алматы — наш общий дом», в рамках которой производятся работы по очистке от мусора в городе и на территории гор, рек и озер, массовой посадке деревьев, цветов и кустарников, мойке фасадов зданий, ремонту и покраске малых архитектурных форм, ограждений, детских и спортивных площадок по всему городу.

Ранее сообщалось, что в День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане заработают фонтаны.