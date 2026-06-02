Фонтан воды забил из-под земли в Алматы

На улице Тимирязева в Алматы вода забила из-под земли в результате повреждения линии автоматического полива зеленых насаждений, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в акимате города, инцидент произошел во время проведения земляных работ в рамках проекта по переводу электрических сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

По информации городской администрации, работы выполняет подрядная организация ТОО «SARYARQA-MS» по заказу АО «Алатау Жарық Компаниясы». Проект предусматривает модернизацию сетей на подстанциях ПС-6А и ПС-3А (ПС-168А).

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— При проведении земляных работ на пересечении улиц Тимирязева и Манаса произошло повреждение линии автоматического полива зеленых насаждений, вследствие чего наблюдалось вытекание воды. После выявления повреждения подрядной организацией были приняты меры по его устранению и восстановлению работоспособности системы автополива, — отметили в акимате.

Ранее мощный выброс воды из-под земли произошел на улице Чкалова в Костанае. Как сообщили коммунальные службы, во время гидравлических испытаний было выявлено повреждение магистральной тепловой сети.