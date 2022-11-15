Фондовый рынок Лондона уступил Парижу лидерство в Европе

15 Ноября 2022, 07:18

15 Ноября 2022, 07:18

Фондовый рынок Лондона уступил Парижу лидерство в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На фоне наблюдающегося экономического спада и политической неопределенyости в Великобритании Париж получает статус крупнейшего фондового рынка Европы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно собранным агентством Bloomberg данным, фондовый рынок Франции в понедельник стоил 2,823 трлн долларов, немного опережая британский с 2,821 трлн долларов.

В 2016 году акции компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, в совокупности оценивались на 1,5 триллиона долларов дороже, чем французские конкуренты, а в 2014 – почти на 2 триллиона.

Превращению Парижа в крупнейший фондовый рынок в Европе способствовали падение фунта стерлингов по отношению к доллару, продолжающееся сокращение британской экономики, отсутствие четкой экономической стратегии у британского правительства и ожидаемая рецессия.

Индекс FTSE-250, который включает в себя компани и среднего размера, представленных на Лондонской фондовой бирже , упал почти на 17% за последний год . Во многом это связано с сокращением британцами свои х расход ов и возросшими затратами у предприяти й Великобритании.

В то же время на Парижской фондовой бирже наблюдается рост стоимости крупных производителей предметов роскоши из-за увеличившегося спроса из Китая после смягчения антиковидных ограничений с начала года.

Акции французской корпорации LVMH, которой принадлеж а т такие модны е бренд ы, как Louis Vuitton, Christian Dior и Bulgari, за последние шесть месяцев выросли на 22%, а акции Hermès – на 37%.

По данным Bloomberg, до пандемии на китайских покупателей приходилось около 35% мирового спроса на предметы роскоши.

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