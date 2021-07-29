Фондирование кредитных товариществ Аграрной кредитной корпорацией составит 89,5 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фондирование финансовых организаций является эффективным инструментом поддержки предпринимательства на селе. Оно позволяет фермерам пользоваться финансовыми продуктами Аграрной кредитной корпорации НУХ «Байтерек», решая главную проблему для развития сельского хозяйства страны – долгосрочные кредиты, передает МИА «Казинформ».

Сегодня кредитные товарищества являются надежными партнерами АО «Аграрная кредитная корпорация» по реализации государственных программ кредитования, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса и сельхозтоваропроизводителей.

По словам руководителя Службы маркетинга и PR АКК Руслана Ескендира, вступление фермера или предпринимателя в состав финансовой организации позволяет получить доступ к льготным кредитным ресурсам, охватывающим практически все сферы деятельности в отрасли сельского хозяйства, а также несельскохозяйственного бизнеса на селе.

«В 2020 году через кредитные товарищества фермеры получили финансовую поддержку на 110 млрд тенге, что составляет 73,8% от общей доли фондирования финансовых институтов. В этом году индикативы по финансированию КТ увеличены до 89,5 млрд тенге», - рассказал Руслан Ескендир.

Самое главное - финансирование выделяется на понятных и благоприятных для фермеров условиях. И это дает свои результаты.

Льготным кредитованием в 2020 году воспользовалась птицефабрика ТОО «Ақкөл Құс» в селе Домбыралы Аккольского района Акмолинской области. С тех пор, предприятие в год выпускает 90 млн яиц, а поголовье птиц здесь составляет более 300 тысяч кур-несушек. Экологически чистую продукцию раскупают не только в области, но и за ее пределами. Основную долю экспортируют в Кыргызстан.

Еще одна компания, обратившаяся за помощью в АКК, является «El Grano». Предприятие на рынке существует уже 7 лет. Однако для расширения производства им была необходима финансовая поддержка. На проведение строительно-монтажных работ было решено воспользоваться льготным кредитованием, и руководство обратилось в кредитное товарищество «Целиноградское».

В 2018 году на новом элеваторе закипела работа. Для местных аграриев появилась возможность хранить зерно в объеме до 13,5 тысяч тонн. Дополнительно был построен мельничный комплекс. Компания с целью расширения объемов хранения элеватора в 2021 году вновь воспользовалась услугами Аграрной кредитной корпорации. Благодаря своевременному финансированию ТОО «El Grano» теперь может единовременно принимать на хранение до 15,5 тысяч тонн зерна.

«Условия действительно выгодные, потому что ставка очень маленькая, и с ней у нас очень высокая окупаемость. Поэтому мы благодарны Кредитному товариществу «Целиноградское» и «Аграрной кредитной корпорации» за помощь. Скажу больше: если бы не они, проект мы бы не довели до конца. Потому что он был тяжелый, сложный, высокомеханизированный, и только благодаря Кредитному товариществу «Целиноградское» мне удалось довести его до конца», - рассказал руководитель ТОО «El Grano» Юрченко Андрей Анатольевич.

На сегодняшний день компания получила дополнительные средства от АКК и успешно ведет строительно-монтажные работы. По их расчетам, теперь доходная часть увеличится еще на 30%.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 200 кредитных товариществ, которые осуществляют деятельность во всех регионах страны, что облегчает доступ сельхозтоваропроизводителям к получению льготных финансовых средств.