Фонд «Всеобуч»: 25,3 млрд тенге перечислены родителям школьников

По данным МИО, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей.

Поддержку получили более 500 тысяч детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

— Ежегодно Фонд «Всеобуч» помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка. Важно отметить, что «Всеобуч» является одной из ключевых мер государственной поддержки, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем, в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели: в Алматы — 55 000 тенге, в Жамбылской области — 53 117 тенге, в Павлодарской области — 53 663 тенге.

Стоит отметить, что с 2023 года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза — с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.

