    10:05, 29 Август 2025 | GMT +5

    Фонд «Всеобуч»: 25,3 млрд тенге перечислены родителям школьников

    В преддверии нового учебного года обеспечен стопроцентный охват школьников из социально уязвимых категорий через Фонд «Всеобуч», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Деньги
    Фото: прокуратура

    По данным МИО, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей.

    Поддержку получили более 500 тысяч детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

    — Ежегодно Фонд «Всеобуч» помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка. Важно отметить, что «Всеобуч» является одной из ключевых мер государственной поддержки, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем, в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели: в Алматы — 55 000 тенге, в Жамбылской области — 53 117 тенге, в Павлодарской области — 53 663 тенге.

    Стоит отметить, что с 2023 года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза — с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.

    Ранее мы писали, сколько стоит собрать ребенка в школу в городах Казахстана.

    Теги:
    Социальная поддержка Минпросвещения РК Дети Регионы Образование школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
