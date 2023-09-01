Фонд развития оборонно-промышленного комплекса создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия очередной сессии Парламента РК высказался о всемерном укреплении оборонно-промышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



«Еще один важный вопрос – всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий.

Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса», - сказал Президент РК.