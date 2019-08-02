Фонд помощи алиментщикам могут создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о возможности создания фонда помощи алиментщикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепция фонда строится на опыте зарубежных стран. Мы этот опыт внимательно изучили. Например, в Финляндии существует фонд, который помогает плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, когда, например, они потеряли работу, или заболели. Тогда, они берут деньги в фонде для выплаты алиментов, и впоследствии, когда у них все налаживается, они возвращают деньги в фонд. Ведь, не всегда есть возможность взять кредит в банке или взять деньги в долг», - сказал Марат Бекетаев в кулуарах Минюста.

При этом, он подчеркнул, что фонд (в Финляндии, прим. ред) существует именно для выплаты алиментов, на другие цели брать оттуда деньги нельзя.

«Чтобы создать такой фонд у нас, нужно понять сколько алиментов, какие категории могут туда обращаться, все это надо изучить. Нельзя этот фонд создать на пустом месте. Нужно также понимать и то, как он будет соотноситься и с другими социальными выплатами», - добавил министр.

Он также отметил, что нужно учитывать и особенности каждой ситуации в отдельности, чтобы не пробудить у плательщиков алиментов иждивенческие настроения.

«Сегодня на встрече одна из представительниц НПО подняла еще один важный вопрос, связанный с фондом: изучение состояния дел в семье. Кому-то положено, кому-то нет. Могут быть перекосы или мошенничество. Поэтому, мы к этому вопросу очень осторожно подходим, сейчас мы вместе с депутатами Мажилиса Парламента инициировали поправки в Закон о статусе судебных исполнителей, чтобы начать пилот. Мы не можем сейчас просто сказать судоисполнителям: собирайте деньги, или просто взять деньги из бюджета. Нужна законодательная основа, и для проведения пилота нужны поправки», - объяснил М. Бекетаев.

«Во время обсуждения в Парламенте мы будем дополнительно изучать этот вопрос, но идея через 3-5 лет выйти на создание такого фонда есть. Сейчас я затрудняюсь прогнозировать временные параметры, потому что прежде всего это связано с экономикой. Нужно определиться с потребностью, с источниками, сейчас это только первое приближение. Мы работаем в этом направлении», - заключил министр.