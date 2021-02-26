Фонд поддержки творческой молодежи открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане открыли фонд поддержки творческой молодежи имени Саттара Ерубаева, а организовал фонд Молодежный ресурсный центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Инициативой для этого стал областной конкурс творческой молодежи имени Саттара Ерубаева, прошедший в прошлом году. Конкурс охватывает 8 направлений литературы и культуры. Победителей выявляли в нескольких номинация: «Лучший молодой скульптор», «Лучший молодой дизайнер», «Лучший молодой ремесленник», «Лучший молодой ученый», «Лучший молодой певец» и « Лучший молодой айтыскер».

Отметим, благая инициатива продолжилась созданием Фонда поддержки творческой молодежи имени Саттара Ерубаева в целях поддержки молодых творческих людей, которые вносят свой вклад в духовное развитие нации по всей стране. Раз в год в Туркестанской области фонд объединит под своим крылом лучших творческих личностей. Определив победителей конкурса поэзии, традиционной песни, романса, прозы, рассказов, айтыса, науки, ремесла, ювелирного искусства и дизайна одежды национального образца специальная комиссия наградит их денежными призами.

С приветственным словом выступил председатель Фонда поддержки творческой молодежи имени Саттара Ерубаева Айбек Маратулы, который ознакомил присутствующих с проделанной работой и планами на ближайшее время.

В отличие от других мероприятий на благотворительном бале аукцион выставлены скульптуры известного в Туркестане ремесленника Мамыта Жанабека и картины художника Адильхана Малика. В качестве первых сторонников молодых талантов в вечере приняли участие депутаты областного, городского маслихатов, индивидуальные предприниматели, представители интеллигенции, государственные служащие и просто заинтересованные жители.

«Если 2020 год был объявлен Годом волонтеров, то в этом году 2021 год – Годом добрых дел. Благотворительная деятельность не ограничивается только материальной помощью или раздачей продуктов питания. Его диапазон широк. Мы хотим поддержать творческую молодежь, которая хранит национальные традиции внутри страны и популяризирует искусство и литературу. Туркестан должен стать духовным центром не только на словах, но и на деле. Этот проект, названный в честь Саттара, обрел новые амбиции в обновленном Туркестане», - сказал руководитель регионального Молодежного ресурсного центра, депутат областного маслихата Амалбек Омиртай.