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Фонд по борьбе с пандемией оказывает помощь нуждающимся туркестанцам

20 Марта 2020 17:44
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Фонд по борьбе с пандемией оказывает помощь нуждающимся туркестанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководство акимата Туркестанской области и Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» провели совещание с предпринимателями и ответственными представителями управлений региона. Под руководством акима Туркестанской области, председателя областного филиала партии Умирзака Шукеева все мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, будут усилены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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В рамках акции «Біз біргеміз», объявленной Главой государства, будут оказывать помощь нуждающимся семьям. Для этого в качестве благотворительного Фонда в помощь малоимущим выбран «Туркестанский корпоративный фонд социального развития». По поручению Главы государства в данный Фонд перечисляются однодневные зарплаты акимата области, управлений и подведомственных организаций. Предприниматели региона также оказывают посильную спонсорскую помощь данному фонду. В том числе и другие граждане могут оказать свою поддержку по банковским реквизитам.

Наряду с этим, при корпоративном фонде социального развития «Туркестан» создан попечительский совет. В его состав вошли представители партии «Nur Otan», палаты предпринимателей «Атамекен», депутаты и представители Совета ветеранов.

Областной филиал партии «Nur Otan» совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ составили список около 1300 нуждающихся граждан региона. Этим семьям предоставят антисептические средства, медицинские маски и другие продукты первой необходимости, продукты питания. В частности, на каждого человека будут розданы влажные салфетки, антисептик, медицинские маски, бумажные салфетки, макароны по 5 кг, гречневая крупа, рис, сахар и растительное масло. Черный чай, соль, пельмени так же включены в потребительскую корзину.

Стоит отметить, на территории Туркестанской области установлены 4 блок-поста. В регионе проводятся дезинфекционные работы во всех учреждениях и общественных местах.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Нур Отан, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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